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Nusret Gökçe altınlı cappuccino yaptı: Kahve dükkanı açacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 00:19 | Son Güncelleme

Salt bae hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, altın kaplı etten sonra bu defa cappuccino'ya da altın tozu ekledi. Nusret, Instagram'dan paylaştığı videosunda yeni işini de açıkladı.

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret, restoranlarında servis ettiği altın kaplı etlerle dikkatleri çekiyordu. Nusret bu defa içtiği cappuccino'ya da altın serpişti.

"KAHVE DÜKKANI AÇACAĞIM"

Üzeri altın tozu kahvesini içtiği anları Instagram'dan paylaşan Nusret, et restoranlarından sonra yeni işini de açıkladı. Nusret paylaşımına "Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım" notunu yazdı.

Nusret Gökçe'nin Türkiye'deki restoranlarının yanı sıra Duabi, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranlarını bulunuyor. Nusret, Londra'daki yeni restoranının da açılışını yapmaya hazırlanıyor.

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