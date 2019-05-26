Önceki gün Il Traditore filminin galasında kırmızı halıda tuz serpme hareketi yaparak foto muhabirlerine poz veren Nusret Gökçe, Cannes'dan eli boş dönmedi.

Gökçe, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Dünya Blogger Ödülleri'nde de bir ödül kazandı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül için yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen 22 aday yarıştı. Sonunda ipi göğüsleyen ise Nusret Gökçe oldu.

Gökçe'ye ödülünü TV yıldızı Kim Kardashian'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Jonathan Cheban ile Greta Sapkaite verdi.

Törene katılan konuklar da Nusret Gökçe ile bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.



