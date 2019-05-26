MAGAZİN

Nusret Gökçe, Cannes'dan eli boş dönmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Dünya ünlülerinin akın ettiği et restoranları ve tuzlama hareketiyle ünlü olan Nusret Gökçe, Cannes'da bir de ödül kazandı.

Nusret Gökçe, Cannes'dan eli boş dönmedi

Önceki gün Il Traditore filminin galasında kırmızı halıda tuz serpme hareketi yaparak foto muhabirlerine poz veren Nusret Gökçe, Cannes'dan eli boş dönmedi.

Gökçe, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Dünya Blogger Ödülleri'nde de bir ödül kazandı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül için yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen 22 aday yarıştı. Sonunda ipi göğüsleyen ise Nusret Gökçe oldu.

Gökçe'ye ödülünü TV yıldızı Kim Kardashian'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Jonathan Cheban ile Greta Sapkaite verdi.

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Törene katılan konuklar da Nusret Gökçe ile bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

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Nusret Gökçe Nusret Gökçe cannes

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