Nusret Gökçe'den çocuklara 23 Nisan sürprizi!

Nusret, Instagram'dan yaptığı paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda 05-18 yaş arası herkese hamburger menünün bedava olacağını duyurdu.

İlkokulda çekilen fotoğraflarını paylaşan Nusret açıklamasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na özel olarak 05-18 yaşındaki herkese, 23 Nisan günü bütün dünyadaki Nusret ve saltbae lerde hamburger, patates kızartmasi. milkshake ve selfı. Siz bizim geleceğimiz siniz hepinizi seviyorum' notunu yazdı.

Nusret 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak özel menü servisi yapmıştı. Nusret, hazırladığı özel menüyü toplam 14 bin 500 kadına ücretsiz servis etmişti.





