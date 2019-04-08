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Nusret Gökçe'den çocuklara 23 Nisan sürprizi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 08.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü işletmecisi Nusret Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bütün şubelerinde çocuklara özel hazırlanan menüyü ücretsiz servis edecek.

Nusret Gökçe'den çocuklara 23 Nisan sürprizi!

Nusret, Instagram'dan yaptığı paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda 05-18 yaş arası herkese hamburger menünün bedava olacağını duyurdu.

İlkokulda çekilen fotoğraflarını paylaşan Nusret açıklamasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na özel olarak 05-18 yaşındaki herkese, 23 Nisan günü bütün dünyadaki Nusret ve saltbae lerde hamburger, patates kızartmasi. milkshake ve selfı. Siz bizim geleceğimiz siniz hepinizi seviyorum' notunu yazdı.

nusrett

Nusret 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak özel menü servisi yapmıştı. Nusret, hazırladığı özel menüyü toplam 14 bin 500 kadına ücretsiz servis etmişti.

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nusret Nusret Gökçe 23 Nisan

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