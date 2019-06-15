Nusret Gökçe, Mykonos'taki restoranını dansla kutladı!

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, New York, Doha, Miami, Abu Dhabi ve Dubai'nin ardında Mykonos'ta da restoran açtı.
Yunanistan'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Mykonos Adası'nda açtığı restoranını dans videosuyla kutladı.
Bir dansçıyla tango yapan Nusret o anları Instagram hesabından "Yeni restoranın açılışını kutlamaları" notuyla paylaştı.
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