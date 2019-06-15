Mynet Trend

Nusret Gökçe, Mykonos'taki restoranını dansla kutladı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 15.06.2019 00:17 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, yurt dışındaki restoranlarına bir yenisini daha ekledi.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, New York, Doha, Miami, Abu Dhabi ve Dubai'nin ardında Mykonos'ta da restoran açtı.

Yunanistan'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Mykonos Adası'nda açtığı restoranını dans videosuyla kutladı.

Bir dansçıyla tango yapan Nusret o anları Instagram hesabından "Yeni restoranın açılışını kutlamaları" notuyla paylaştı.


PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Yaptığı paylaşımlarla olay olan model bu sefer acısını paylaştıYaptığı paylaşımlarla olay olan model bu sefer acısını paylaştı
Sinan Akçıl'dan gelinlik itirafı! Olay açıklamalar Sinan Akçıl'dan gelinlik itirafı! Olay açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nusret Nusret Gökçe Mykonos

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç haber! 14 yaşındaki öz kızını hamile bıraktı: İfadesinde söyledikleri...

İğrenç haber! 14 yaşındaki öz kızını hamile bıraktı: İfadesinde söyledikleri...

MEB, tüm illere bu yazıyı gönderdi! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

MEB, tüm illere bu yazıyı gönderdi! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Yasak aşk dehşeti! Tüfekle kasıklarına ateş etti

Yasak aşk dehşeti! Tüfekle kasıklarına ateş etti

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demi Rose'un en acı günü! Babasının ardından...

Yaptığı paylaşımlarla olay olan model bu sefer acısını paylaştı

Sinan Akçıl'dan eşi Burcu Kıratlı ve evliliğiyle ilgili itiraflar!

Sinan Akçıl'dan gelinlik itirafı! Olay açıklamalar

Rapçi Şam sosyal medyanın gündeminde! Hastaneye yatırıldı

Ünlü Rapçi olay oldu! Hastaneye yatırıldı

Rihanna'dan annelik itirafı

Suudi sevgilisiyle büyük aşk yaşıyor! Şaşırtan itiraf

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in kaslı vücudu olay oldu

Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!

Gelin adayı Hanife Gürdal'dan eleştirilere yanıt! Neden başını açtığını açıkladı!

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.