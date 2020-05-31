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Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe görenleri şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 07:42 | Son Güncelleme

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla görenleri hayrete düşürdü.

Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe görenleri şaşkına çevirdi

Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya ulaşan Nusret Gökçe'nin kendisi gibi kasap olan kardeşi Özgür Gökçe'nin pozları sosyal medyaya damga vurdu. Kardeşlerin birbirine olan benzerlikleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

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ABİ KARDEŞ RAKİP OLDU

Dünyanın çeşitli yerlerinde mekanı bulunan Nusret'in ünlü etçi kardeşi Özgür Gökçe, kendi camiasında Sultan Chef olarak tanınıyor. Sultan Chef, yıllar önce Türk menşeili bir şirket ile anlaşarak Kuveyt'teki restoranın başına geçti. Kuveyt'te "Sultan Cheff" olarak açılan restoranda et pişirip herkesin gönlünü kazanan Özgür Gökçe, abisine de rakip oldu. Gökçe bir süre sonra ise İstanbul Sarıyer'de bir restoran açmış.

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Özgür Gökçe yaptığı işleri ise abisinin desteğiyle ve abisine danışarak yaptığını da her fırsatta söylemeyi ihmal etmiyor.

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İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. İkiz kadar benzeyen iki kardeş, verdikleri pozlarla da adlarından söz ettiriyor.

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