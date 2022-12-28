Nusret'in çocukluk fotoğrafına yorum yapan Sevim Emre olay yarattı! "Rezilce hareketler yaptı" deyince...

2022 Dünya Kupası'nda sahaya inmesinin ardından eleştirilerin odağında olan ve hakkında soruşturma başlatılan Nusret Gökçe, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

'Tuz serpme' hareketiyle ünlenen Gökçe, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Nusret Gökçe, siyah-beyaz eski karesini Instagram'dan paylaştı.

"SU SATARAK İŞ HAYATINA ATILDIM"

Öte yandan Gökçe, daha önce bir röportajında, "Annem ve babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk... Ama demek ki bir şeyler de varmış ki ben de su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba çırak olarak girmişim. Et benim tutkum oldu" açıklamasında bulunmuştu.

SEVİM EMRE'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM!

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Nusret'in paylaşımına, "Ortak! Sen seni biliyorsan boşver! Bugün yaptığım paylaşımda buna değindim. Sen buralara nasıl geldin. Bir tane Nusret var" yorumunda bulundu.

Emre'ye yanıt veren Çağlar Oben isimli kişi, "Sevim biliyorsun, dünya tarihinde önemli bir anda rezilce hareketler yaptı." yanıtı üzerine Sevim Emre de, "Hatasız kul olmaz demiş Orhan Baba! Değil mi Çağlar Bey!" yanıtını verdi.



