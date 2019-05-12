Nusret, J Balvin'e doğum gününde özel et hazırladı

Nusret Gökçe, bu kez ABD-Miami bulunan restoranında dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin'i ağırladı.
Fenomen şef; 26 Temmuz'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta konser vermeye hazırlanan J Balvin'in doğum gününe özel, eti altın tozuna bulayıp servis etti.
Nusret o anları "24 karat special meat cake" notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.
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