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Nusret, J Balvin'e doğum gününde özel et hazırladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe bu kez J Balvin'in doğum gününe özel et hazırladı.

Nusret, J Balvin'e doğum gününde özel et hazırladı

Nusret Gökçe, bu kez ABD-Miami bulunan restoranında dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin'i ağırladı.

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Fenomen şef; 26 Temmuz'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta konser vermeye hazırlanan J Balvin'in doğum gününe özel, eti altın tozuna bulayıp servis etti.

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Nusret o anları "24 karat special meat cake" notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

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J Balvin nusret

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