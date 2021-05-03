Nusret, Jason Statham'a tuz serptirdi

Geçtiğimiz aylarda Miami'deki mekanı için yaptırdığı tasarımlar nedeniyle mahkemelik olan Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki işletmesinde dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile bir araya geldi.

NUSRET, JASON STATHAM'I TUZLADI

Tüm dünyada tanınan Nusret ile bütünleşen 'saltbae' hareketini yapan ünlüler arasına Statham da katıldı. Gökçe, restoranında ağırladığı oyuncu ile tuz serptirdiği o anları 34 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Birlikte objektif karşısına geçen ikilinin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.



