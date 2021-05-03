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Nusret, Jason Statham'a tuz serptirdi

03.05.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Saltbae' hareketiyle fenomen haline gelen işletmeci Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki restoranında, geçtiğimiz aylarda 'Five Eyes' filminin çekimleri için Antalya'ya gelen Jason Statham'ı ağırladı.

Geçtiğimiz aylarda Miami'deki mekanı için yaptırdığı tasarımlar nedeniyle mahkemelik olan Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki işletmesinde dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile bir araya geldi.

NUSRET, JASON STATHAM'I TUZLADI

Tüm dünyada tanınan Nusret ile bütünleşen 'saltbae' hareketini yapan ünlüler arasına Statham da katıldı. Gökçe, restoranında ağırladığı oyuncu ile tuz serptirdiği o anları 34 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Birlikte objektif karşısına geçen ikilinin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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Nusret Gökçe
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