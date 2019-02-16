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Nvidia GeForce 418.91 güncellemesi ile gelen yenilikler

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TEKNOLOJİ  | 16.02.2019 17:56 | Son Güncelleme

Battlefield 5 ve Metro Exodus için Nvidia GeForce 418.91 güncellemesi bugün yayınlandı. Nvidia GeForce 418.91 ile Battlefield 5’te DLSS artık tam verimli olarak kullanılabiliyor. İşte güncelleme ile gelen yenilikler.

Nvidia GeForce 418.91 güncellemesi ile gelen yenilikler

Nvidia, donanımlarına gösterdiği özeni yazılımlarına da göstermeye devam ediyor. Nvidia şimdi de yeni çıkan Metro Exodus ve Battlefield 5 için GeForce 418.91 güncellemesini yayınladı. GeForce 418.91 güncellemesi ile 4A Games’in yarın çıkacak olan oyunu Metro Exodus oyununa resmi olarak destek veriliyor.

Metro Exodus oyununda GTX 1050 modelleri akıcı bir deneyim sunarken, GTX 1080 serisinde bazı FPS düşüklüklükleri yaşanıyordu. Bu güncelleme ile artık bu sorunlar tamamen ortadan kaldırılıyor.

Battlefield 5 için gelen ve sadece RTX 20 serisinde çalışan DLSS özelliğinde bazı görüntüleme sorunları yaşanıyordu. Bu sorun da güncelleme ile çözüme kavuşuyor.
Güncelleme ile ayrıca; nView – 149.34, HD Audio Driver – 1.3.38.13, NVIDIA PhysX System Software – 9.18.0907, GeForce Experience – 3.17.0.126 ve CUDA – 10.0 sürümlerine güncelleniyor.
Eğer Nvidia kontrol panelinde ön tanımlı ayarlarınız yoksa temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Nvidia’nın son güncellemesini indirmek için tıklayın.

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia GeForce Battlefield

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