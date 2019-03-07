Nvidia GeForce 419.35 ile gelen yenilikler

GeForce 419.35 güncellemesi ile az önce belirttiğimiz oyunların yanı sıra, AMD FreeSync destekli bazı monitörlere G-Sync desteği getiriliyor. BenQ XL2540-B, BenQ ZOWIE XL LCD, Acer XF250Q ve Acer ED273 A monitörleri artık G-Sync özelliğini destekliyor.

Güncelleme ile CUDA 10.1 ve NVIDIA Control Panel 8.1.951.0 sürümlerine yükseltiliyor. Son dönemde çıkan oyunlarda yüzde 3 ila 5 arasında değişen FPS artışı sağlayan bu güncellemeyi buradan indirebilirsiniz.

Eğer Nvidia kontrol panelinde özel ayarlarınız bulunmuyorsa, kararlılık ve performans adına temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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