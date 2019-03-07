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Nvidia GeForce 419.35 ile gelen yenilikler

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TEKNOLOJİ  | 07.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

Nvidia, yeni oyunlar için güncelleme yayınlamaya devam ediyor. Ekran kartı geliştirici şimdi de yeni çıkan Apex Legends, Devil May Cry 5 ve The Division 2 oyunlarında optimizasyonu sağlamak adına yeni güncellemesi olan GeForce 419.35‘i yayınladı.

Nvidia GeForce 419.35 ile gelen yenilikler

GeForce 419.35 güncellemesi ile az önce belirttiğimiz oyunların yanı sıra, AMD FreeSync destekli bazı monitörlere G-Sync desteği getiriliyor. BenQ XL2540-B, BenQ ZOWIE XL LCD, Acer XF250Q ve Acer ED273 A monitörleri artık G-Sync özelliğini destekliyor.

Güncelleme ile CUDA 10.1 ve NVIDIA Control Panel 8.1.951.0 sürümlerine yükseltiliyor. Son dönemde çıkan oyunlarda yüzde 3 ila 5 arasında değişen FPS artışı sağlayan bu güncellemeyi buradan indirebilirsiniz.

Eğer Nvidia kontrol panelinde özel ayarlarınız bulunmuyorsa, kararlılık ve performans adına temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia GeForce Nvidia GeForce 419.35 Devil May Cry 5

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