Nvidia GeForce 430.86 güncellemesini yayınladı

Bildiğiniz gibi RTX serisi ile Ray Tracing adı verilen bir özellik gelmişti. Ray Tracing sayesinde yansımalar gerçeğe oldukça yakın oluyordu. Nvidia bu güncellemeyle, efsane FPS oyunu Quake 2 ve simülasyon tadındaki yarış oyunu Assetto Corsa Competizione için Ray Tracing desteğini sunuyor.

Güncelleme ile 3 adet monitöre G-Sync desteği de ekleniyor. Ayrıca Oculus Rift S ve HTC VIVE Pro Eye HMDs cihazlarına resmi olarak destek sağlanıyor.

nView – 149.77, HD Audio Driver – 1.3.38.16, NVIDIA PhysX System Software – 9.19.0218, GeForce Experience – 3.18.0.102, CUDA – 10.1, Standard NVIDIA Control Panel – 8.1.940.0 ve DCH NVIDIA Control Panel – 8.1.954.0 modülleri de güncelleniyor.

Son olarak güncelleme ile Adobe Premier Pro ve Resolume Arena 6 uygulamalarında yaşanan sorunların giderildiğini belirtelim. Güncellemeyi buradan indirebilirsiniz. Eğer ön tanımlı ayarınız yoksa temiz kurulum yapmanızı şiddetle öneriyoruz.

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