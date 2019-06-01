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Nvidia GeForce 430.86 güncellemesini yayınladı

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TEKNOLOJİ  | 01.06.2019 13:54 | Son Güncelleme

Ekran kartı üreticisi Nvidia, güncellemeler ile oyunculara üst düzey performans sunmaya devam ediyor. Nvidia, bugün de bazı oyunlarda ve sistemde yaşanan sorunları çözmek için GeForce 430.86 güncellemesini yayınladı. Nvidia, GeForce 430.86 güncellemesi ile bir de küçük bir sürpriz yapıyor.

Nvidia GeForce 430.86 güncellemesini yayınladı

Bildiğiniz gibi RTX serisi ile Ray Tracing adı verilen bir özellik gelmişti. Ray Tracing sayesinde yansımalar gerçeğe oldukça yakın oluyordu. Nvidia bu güncellemeyle, efsane FPS oyunu Quake 2 ve simülasyon tadındaki yarış oyunu Assetto Corsa Competizione için Ray Tracing desteğini sunuyor.

Güncelleme ile 3 adet monitöre G-Sync desteği de ekleniyor. Ayrıca Oculus Rift S ve HTC VIVE Pro Eye HMDs cihazlarına resmi olarak destek sağlanıyor.

nView – 149.77, HD Audio Driver – 1.3.38.16, NVIDIA PhysX System Software – 9.19.0218, GeForce Experience – 3.18.0.102, CUDA – 10.1, Standard NVIDIA Control Panel – 8.1.940.0 ve DCH NVIDIA Control Panel – 8.1.954.0 modülleri de güncelleniyor.

Son olarak güncelleme ile Adobe Premier Pro ve Resolume Arena 6 uygulamalarında yaşanan sorunların giderildiğini belirtelim. Güncellemeyi buradan indirebilirsiniz. Eğer ön tanımlı ayarınız yoksa temiz kurulum yapmanızı şiddetle öneriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia GeForce güncelleme

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