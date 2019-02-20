Nvidia GeForce GTX1660Ti Benchmark sonuçları sızdı

Nvidia’nın uzun bir süredir RTX 20 ile GTX 10 serisi arasında konumlandıracağı GTX 16 serisini tanıtacağı söyleniyordu. Ekran kartının tanıtımına günler kala, oyun performası hakkında detaylar da gelmeye başaladı.

Final Fantasy XV ve Ashes of Singularity oyunlarında test edilen GeForce GTX1660Ti aldığı puanlar ile orta segment ekran kartı almak isteyenleri sevindirecek gibi görünüyor.

GeForce GTX1660Ti ekran kartı Final Fantasy XV oyununda 2560 x 1440 çözünürlükte ve High ayarlarda 5000 puan almayı başarıyor. Aynı ayarlarda Nvidia GTX 1080 modeli ise 6174 puan alıyor.

Ashes of Singularity oyununda ise GTX 1660Ti modeli 4800 puan almayı başarıyor. Bu oyunda sırasıya; RTX 2060 modeli 5500 puan, GTX 1060 modeli 3800 puan ve GTX 1070 modeli ise 4900 puan almıştı.

Uygun fiyatlı olacak olan GeForce GTX 1660 Ti modeli aldığı puanlar ile oldukça başarılı bir performans sergileyeceğini gösteriyor. Özellikle Full HD çözünürlükte oyun oynamak isteyenler artık AMD 500 serisi yerine bu ekran kartına yönelebilir diye düşünüyorum.

GeForce GTX1660Ti, 1536 CUDA çekirdeği ve 6 GB RAM ile gelecek. GeForce GTX1660 modelinde ise 1280 CUDA çekirdeği 6 GB RAM / 3 GB RAM yer alacak.

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