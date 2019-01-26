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Nvidia GeForce GTX1660Ti özellikleri nasıl olacak?

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TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

Nvidia’nın GTX ile RTX serisi arasında yer alması beklenen uygun fiyatlı ekran kartı Nvidia GeForce GTX1660Ti hakkında bugün yeni bilgiler geldi. Nvidia GeForce GTX1660Ti özellikleri ve tahmini fiyatı haberimizde.

Nvidia GeForce GTX1660Ti özellikleri nasıl olacak?

Nvidia’nın geçtiğimiz hafta GTX ile RTX serisi arasında yer alacağı söylenen ekran kartı modeli GeForce GTX1660Ti sızmıştı. Uygun fiyatlı olması beklenen bu ekran kartının, AMD cephesindeki ara segment ekran kartlarını hedef alacağı söyleniyordu. Bugün ise Nvidia GTX 16 serisi hakkında fiyat sızıntıları gelmeye başladı.

Aktarılan bilgilere göre; GeForce GTX1660Ti, 1536 CUDA çekirdeği ve 6 GB RAM ile gelecek. GeForce GTX1660 modelinde ise 1280 CUDA çekirdeği 6 GB RAM / 3 GB RAM yer alacak. Nvidia GTX 16 serisi olarak isimlendirebileceğimiz bu ara seri uygun fiyatlı olmasının yanında yüksek performans sunması ile dikkat çekecek.

Sızıntılara göre; GeForce GTX1660Ti fiyatı 279 dolar, GeForce GTX1660 fiyatı 229 dolar ve GeForce GTX1650 fiyatı ise 179 dolar olacak. 15 Şubat 2019 tarihinde tanıtılması beklenen bu ekran kartları, tahminlerimize göre ilk olarak masaüstünü hedef alacak.

RTX 2060 ile laptoplara güç vermeye başlayan Nvidia, bu ara seri ile sadece masaüstüne odaklanabilir. Bakalım Nvidia, ara seri olan GTX 16 modelleri ile nasıl bir başarı elde edecek?

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia ekran kartı bilgisayar

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