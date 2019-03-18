Nvidia GTX 1660 ekran kartı tanıtıldı

GTX 1660 bir önceki nesil GTX 1060 ile kıyaslandığında yüzde 15 daha hızlı olması ile dikkat çekiyor. GTX 960 ile karşılaştırıldığında ise yüzde 130 gibi ütopik bir şekilde daha fazla hız sunan GTX 1660 özellikleri ile de dikkat çekiyor.

GTX 1660, RTX 20 serisi gibi Turing mimarisi üzerine inşa edilmiş. 6 GB GDDR5 RAM ile gelen ekran kartında; 1.408 CUDA çekirdeği yer alıyor. 192 Bit veri yolu ile çalışan GTX 1660, 1.530 MHz hızı ile dikkat çekiyor.

219 dolar gibi oldukça uygun fiyat etiketine sahip olan GTX 1660, yakında ülkemizde, 1.200 TL seviyesinden satışa sunulacaktır. Artık teknolojiler her ne kadar uygun fiyatla gelirse gelsin, Türkiye’de almak için 5,5 ile çarpmanız gerekiyor.

Kuru çevirip üzerine vergi eklendikten sonra hiç bir teknolojik ürünün uygun olmaması can sıkıcı bir durum.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı mı?

