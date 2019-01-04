Nvidia RTX 2060 çıkış tarihi belli oldu!

RTX serisi ile ekran kartı pazarını sallayan Nvidia, bu süreçte ilk etapta tepe modellerini tanıtmış ve satışa sunmuştu. Ancak RTX serisi ekran kartı fiyatlarının yüksek olmasından dolayı firma şimdi de orta segmente yönelmişti. Piyasanın kaymağını yüksek fiyatlar ile yiyen Nvidia’nın uzun bir süredir RTX 2060 modelini tanıtacağı söyleniyordu.

Hatta RTX 2060 serisinin oyunlarda sergileyeceği performansı gösteren benchmark sonuçları bile sızmıştı. RTX 2060; Final Fantasy XV oyununda 3820 x 2160 çözünürlükte ve yüksek kalitede 2589 puan almayı başarıyordu. RTX 2070 modeli ise bu testten 3930 puan alıyor.

Merakla beklenen RTX 2060 modelinin bugün ise tanıtım tarihi sızdı. VideoCardz cephesinden gelen sızıntılara göre; RTX 2060 modeli 2019’un Ocak ayında tanıtılacak ve Şubat başında satışa sunulacak.

RTX 2060 modeli; 1920 CUDA çekirdeği, 30 RT çekirdeği ve 240 Tensor çekirdeği ile gelmesi bekleniyor. Bu modelin 3 GB, 4 GB ve 6 GB bellek seçenekleri ile 350 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacağı söyleniyor.

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