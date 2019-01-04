TREND

Nvidia RTX 2060 çıkış tarihi belli oldu!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 04.01.2019 09:42 | Son Güncelleme

Nvidia’nın orta segmente hitap etmesi beklenen ekran kartı modeli Nvidia RTX 2060’ın çıkış tarihi bugün sızdı. Nvidia RTX 2060 özelliklerine ve tahmini çıkış tarihine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nvidia RTX 2060 çıkış tarihi belli oldu!

RTX serisi ile ekran kartı pazarını sallayan Nvidia, bu süreçte ilk etapta tepe modellerini tanıtmış ve satışa sunmuştu. Ancak RTX serisi ekran kartı fiyatlarının yüksek olmasından dolayı firma şimdi de orta segmente yönelmişti. Piyasanın kaymağını yüksek fiyatlar ile yiyen Nvidia’nın uzun bir süredir RTX 2060 modelini tanıtacağı söyleniyordu.

Hatta RTX 2060 serisinin oyunlarda sergileyeceği performansı gösteren benchmark sonuçları bile sızmıştı. RTX 2060; Final Fantasy XV oyununda 3820 x 2160 çözünürlükte ve yüksek kalitede 2589 puan almayı başarıyordu. RTX 2070 modeli ise bu testten 3930 puan alıyor.

Merakla beklenen RTX 2060 modelinin bugün ise tanıtım tarihi sızdı. VideoCardz cephesinden gelen sızıntılara göre; RTX 2060 modeli 2019’un Ocak ayında tanıtılacak ve Şubat başında satışa sunulacak.

RTX 2060 modeli; 1920 CUDA çekirdeği, 30 RT çekirdeği ve 240 Tensor çekirdeği ile gelmesi bekleniyor. Bu modelin 3 GB, 4 GB ve 6 GB bellek seçenekleri ile 350 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacağı söyleniyor.

Aquaman zirvedeki yerini korudu

PARTNERNeşeli Günler'in Mehmet'i! Onu hatırladınız mı?Neşeli Günler'in Mehmet'i! Onu hatırladınız mı?
Dünya Güneş'e en yakın konuma geldi!Dünya Güneş'e en yakın konuma geldi!
NASA görüntüleri paylaştı! Görenler hayrete düştüNASA görüntüleri paylaştı! Görenler hayrete düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nvidia RTX 2060 Nvidia

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WhatsApp Nokia telefonlardan desteğini kesti!

WhatsApp Nokia telefonlardan desteğini kesti!

Xperia XZ4 AnTuTu puanı ile dikkat çekiyor

Xperia XZ4 AnTuTu puanı ile dikkat çekiyor

YouTube’un en çok beğenilen videosu PewDiePie’ın!

İşte Youtube'un en çok izlenen videosu

Ucuz, şık, alımlı; Huwaei Y7 Pro

Ucuz, şık, alımlı; Huwaei Y7 Pro

Android Pie ile Galaxy S9’un şarjı bir anda bitiyor

Şarj bir anda bitiyorsa dikkat!

Nokia 9 ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek

2019'un en çok merak edileni! Yeni ayrıntılar geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.