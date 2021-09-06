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Nwakaeme'de yönetime mesaj

06.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un sözleşme uzatmak istediği Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, "Trabzon benim ikinci evim. Hedefim şampiyonluk " dedi.

Nwakaeme'de yönetime mesaj

Bu sezon kadrosunu yıldız isimlerle takviye eden Trabzonspor, şampiyonluk için kenetlenmiş vaziyette...

Yönetim, takımdaki oyuncuların sadece sahaya konsantre olması için elinden geleni yapıyor. Hatta ileride oluşabilecek sıkıntıların da önüne geçmek isteyen bordo mavililer, sözleşmesi sona erecek isimlerden Anthony Nwakaeme ile şimdiden masaya oturmak istiyor.

"TARİHE GEÇECEĞİM"

Bu sezon formda bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu şimdiden 3 gol, 1 asistle takımın gol yükünü sırtlanmış durumda. Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu belirten Nwakaeme "Eğer sözleşme uzatacaksanız ben hazırım" mesajını gönderdi.

Trabzon'u ikinci evi olarak gördüğünü belirten yıldız futbolcu "En büyük hedefim bu takımda şampiyonluk yaşayıp tarihe geçmek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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