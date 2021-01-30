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Nwakaeme'den anlamlı ziyaret

30.01.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Nwakaeme'den anlamlı ziyaret

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı yaşayan ve sadece kendisinin videolarına tepki verdiği belirtilen Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti.

Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü, beraberindeki kulüp personeli ile Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. TFF Süper Kupası'nı da beraberinde getiren futbolcu, Yusuf'la hatıra fotoğrafı çektirdi ve imzaladığı formayı hediye etti.

Nwakaeme, Yusuf'un babası Temel ile bakımını üstlenen yengesi Nuran Şentürk'le de bir süre sohbet etti. Futbolcunun ziyaretine ilişkin görüntüler, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, "Canımız, ciğerimiz, kardeşimiz Yusuf... Sen Nwakaeme ile buluşmak istersin de o sana gelmez mi?" ifadeleriyle paylaşıldı.

Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ün evine giderken çekilen görüntüler sırasında düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşım Yusuf ile ilgili Instagram'daki mesajlarınızı, etiketlemelerinizi gördüm. Kulübe, final öncesinde, 'finali oynayıp, takım ile birlikte kupayı kazanmak istediğimi ve kazandığımızda da kupayı hasta olan arkadaşım Yusuf'a götürmek istediğimi' ifade ettim. Tanrıya şükürler olsun ki bu da mümkün oldu. Kupayı kazandık ve bugün kendim kupayı ona götürüyorum. Arkadaşım Yusuf'u göreceğim, onunla iyi bir zaman geçirip, onu cesaretlendirip, sağlığına kavuşmasını dileyeceğim."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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