Nwakaeme'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Türkiye'ye geldi...

Sezon başında Trabzonspor'un önerdiği sözleşme teklifini beğenmeyen Nwakaeme, Arabistan takımlarından Al-Fahya'ya transfer olmuştu. 8 maçta yalnızca 2 beraberlik alabilen Al-Fahya, ligin dibine demir attı.

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTİYOR

33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu belirtilmişti. Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Yıldız oyuncunun Beşiktaş ile temas halinde olduğu iddia edilirken, önümüzdeki hafta net adımların atılacağı aktarıldı.

6 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

Al-Fahya'da 6 maça çıkan Nwakaeme, 3 gol atarak takımına katkı yapmaya çalıştı. Sadece Nwakaeme'nin katkı vermesi nedeniyle ligin dibine demir atan Al-Fahya'nın da yıldız oyuncunun gidişine onay vereceği öğrenildi.

