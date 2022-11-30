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Nwakaeme'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Türkiye'ye geldi...

30.11.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın transfer edeceği konuşulan Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fahya'da top koşturan ve sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Nwakaeme'nin yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.

Nwakaeme'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Türkiye'ye geldi...

Sezon başında Trabzonspor'un önerdiği sözleşme teklifini beğenmeyen Nwakaeme, Arabistan takımlarından Al-Fahya'ya transfer olmuştu. 8 maçta yalnızca 2 beraberlik alabilen Al-Fahya, ligin dibine demir attı.

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTİYOR

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33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu belirtilmişti. Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Yıldız oyuncunun Beşiktaş ile temas halinde olduğu iddia edilirken, önümüzdeki hafta net adımların atılacağı aktarıldı.

6 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

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Al-Fahya'da 6 maça çıkan Nwakaeme, 3 gol atarak takımına katkı yapmaya çalıştı. Sadece Nwakaeme'nin katkı vermesi nedeniyle ligin dibine demir atan Al-Fahya'nın da yıldız oyuncunun gidişine onay vereceği öğrenildi.

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