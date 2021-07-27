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Nwakaeme: Gervinho ile aramızda özel bir iletişim var

27.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Nwakaeme geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Nwakaeme: Gervinho ile aramızda özel bir iletişim var

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Nwakaeme, bordo-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trabzonspor'un bu sezon çok daha güçlü olacağını ifade eden Nwakaeme: "Aramıza hem oyuncu hem de karakter olarak çok iyi futbolcular katıldı. Bu bizi olumlu yönde etkileyecek. Biz taraftarımızı çok özledik, takım kapasite olmasa bile yarı kapasite olması taraftarın hiç olmamasından daha iyi" dedi.

"TRABZONSPOR'DA MUTLUYUM"

Trabzonspor'da sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu ifade eden Nwakaeme, "Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Buradaki hayatın gidişatından memnunum. Yöneticilerimiz ne zaman benimle sözleşme konuşmak isterse o zaman konuşurum" şeklinde konuştu.

"GERVINHO İLE ARAMIZDA ÖZEL BİR İLETİŞİM VAR"

Gervinho hakkında da konuşan Nwakaeme, "Gervinho ile aramızda çok özel bir iletişim var ve bu sezon bu özel iletişimi herkese hissettireceğiz. Takımda çok özel ve genç futbolcular var. Geldiğim ilk andan itibaren Trabzonspor'un yetiştirdiği futbolculardan etkilendiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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