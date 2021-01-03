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Nwakaeme: Soyunma odasında konuştuk ve yaptık

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.01.2021 18:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Nwakaeme: Soyunma odasında konuştuk ve yaptık

Trabzonspor'un Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Anthony Nwakaeme, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Oyunu değerlendiren Nijeryalı, "İlk yarı iyi bir başlangıç yapamadık. İlk yarının bitişiyle birlikte soyunma odasına gittiğimizde konuştuk. Yanlışları değerlendirdik. Golün başlangıcında topu arkadan çevirdik. Takım olarak gol attık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gol atmasının önemli olmadığını söyleyen Nwakaeme, "4 maçtır gol atamıyorum, uzun bir süreç değildi. Gol atmak, gol atarak takıma yardım etmek istiyorum. Ancak, ana hedefim gol değil takıma yardım etmek. Gol mutlaka gelir." dedi.

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