Nysa Antik Kenti nerede? Nysa Antik Kenti tarihi, giriş ücreti 2021

Yemyeşil bir doğanın içinde bulunan Nysa Antik Kenti özellikle ilkbahar aylarında papatyaların açmasıyla seyrine doyum olmaz manzaralar sunuyor. Günümüze sağlam ulaşabilmiş tarihi kalıntılarıyla da seyahat ve tarih severleri mest ediyor.

NYSA ANTİK KENTİ NEREDE

Antik Karia bölgesinin önemli bir kenti olan Nysa Antik Kenti, Aydın–Denizli kara yolu üzerinde Aydın’ın 30 km. doğusunda Sultanhisar İlçesi’nin 3 km. kuzeybatısında yer alıyor.

Aydın-Nysa Antik Kenti arası 32 km.

Nysa antik kenti yol tarifi için buraya tıklayın.

NYSA ANTİK KENTİ TARİHİ

Nysa‘nın kuruluşu hakkındaki bilgileri ünlü gezgin ve coğrafyacı Strabon ve tarihçi Stephanos’un anlattıklarından öğreniyoruz. Eskiden Karia olarak adlandırılan bölge Helenistik devirde, M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısında Seleukos’un oğlu I. Anthiochos Soter tarafından kurulmuş.

İki şehir olarak kurulan kenti bir köprü birbirine bağlıyor. Burada tiyatro, Gymnasion, agora, tünel gibi yapılar bulunuyor. Roma döneminde binalara ilaveler yapılmış. Kent, özellikle Roma İmparatorluk egemenliği altındayken kültürel alanda önemli bir noktaya ulaşmış. Nysa Antik Kenti, eski çağlarda özellikle eğitim alanında ünlü bir kentmiş ve Strabon bu kentte eğitim görmüş.