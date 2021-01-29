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Nysa Antik Kenti nerede? Nysa Antik Kenti tarihi, giriş ücreti 2021

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 29.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Nysa Antik Kenti nerede? Nysa Antik Kenti tarihi, giriş ücreti 2021

Nysa Antik Kenti, yıl boyunca pek çok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Ülkemizde mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken tarihi yerlerden biri olan bu ören yerini mutlaka görmenizi öneririm.

Yemyeşil bir doğanın içinde bulunan Nysa Antik Kenti özellikle ilkbahar aylarında papatyaların açmasıyla seyrine doyum olmaz manzaralar sunuyor. Günümüze sağlam ulaşabilmiş tarihi kalıntılarıyla da seyahat ve tarih severleri mest ediyor.

NYSA ANTİK KENTİ NEREDE

Antik Karia bölgesinin önemli bir kenti olan Nysa Antik Kenti, Aydın–Denizli kara yolu üzerinde Aydın’ın 30 km. doğusunda Sultanhisar İlçesi’nin 3 km. kuzeybatısında yer alıyor.

Aydın-Nysa Antik Kenti arası 32 km.

Nysa antik kenti yol tarifi için buraya tıklayın.

nysa antik kenti

NYSA ANTİK KENTİ TARİHİ

Nysa‘nın kuruluşu hakkındaki bilgileri ünlü gezgin ve coğrafyacı Strabon ve tarihçi Stephanos’un anlattıklarından öğreniyoruz. Eskiden Karia olarak adlandırılan bölge Helenistik devirde, M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısında Seleukos’un oğlu I. Anthiochos Soter tarafından kurulmuş.

nysa antik kenti aydın

İki şehir olarak kurulan kenti bir köprü birbirine bağlıyor. Burada tiyatro, Gymnasion, agora, tünel gibi yapılar bulunuyor. Roma döneminde binalara ilaveler yapılmış. Kent, özellikle Roma İmparatorluk egemenliği altındayken kültürel alanda önemli bir noktaya ulaşmış. Nysa Antik Kenti, eski çağlarda özellikle eğitim alanında ünlü bir kentmiş ve Strabon bu kentte eğitim görmüş.

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NYSA ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Nysa Sultanhisar Örenyeri giriş ücreti 10 TL. Müze kart geçerli. Ziyaret saatleri;
Yaz Dönemi
15 Nisan - 30 Eylül
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 19:00

Kış Dönemi
30 Eylül - 15 Nisan
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 17:30

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