O açıklamalar ortalığı karıştırdı! Galatasaray'da Icardi rahatsızlığı, yönetimden jet yanıt

Galatasaray'da Osimhen'in gelişiyle forma şansı bulmakta zorlanan Mauro Icardi’nin menajerinin son açıklamaları, Galatasaray cephesinde rahatsızlık yaratırken Sarı-Kırmızılı yönetimden bu açıklamalara yanıt gecikmedi.

ARALIK AYINA KADAR SÜRE

Menajer Elio Pino, önceki gün yaptığı açıklamada dikkat çekici ifadeler kullandı:

“Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar teklif bekleyeceğiz. Aksi halde farklı seçenekleri değerlendireceğiz. Mauro, bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden gelenin fazlasını yaptı ve saygıyı hak ediyor.”

YÖNETİMDEN NET CEVAP

Sabah’ın haberine göre, Galatasaray yönetimi bu açıklamaları “ücret artışı için stratejik hamle” olarak yorumladı. Sarı-kırmızılılar, bu konuda geri adım atmama kararlılığında: “Her şeyin bir zamanı var, acele etmesin.”

İTALYA'YA DÖNEBİLİR

İtalyan basını ise Icardi’nin durumunu yakından takip ediyor. Haberlere göre Serie A ekibi Como, Arjantinli golcüyle ilgileniyor ve oyuncunun yeniden İtalya’ya dönmesi gündemde.