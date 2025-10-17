SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir

O beğeni sonrası olanlar oldu! Başakşehir'den Kylian Mbappe'ye mesaj

Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe’nin Başakşehir paylaşımını beğenmesi sosyal medyayı salladı. Turuncu-lacivertliler, bu etkileşimi yapay zekâ ile hazırladıkları esprili bir video ile fırsata çevirdi. “Bizi takip etmeye devam et Kylian!” notuyla paylaşılan video kısa sürede binlerce etkileşim aldı. İşte detaylar...

O beğeni sonrası olanlar oldu! Başakşehir'den Kylian Mbappe'ye mesaj
Berker İşleyen
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Real Madrid’in dünya yıldızı Kylian Mbappe, sosyal medya hesabında Başakşehir Futbol Kulübü’nün bir paylaşımını beğenince Türkiye’de gündem oldu.

YAPAY ZEKA İLE VİDEO HAZIRLADILAR

O beğeni sonrası olanlar oldu! Başakşehir den Kylian Mbappe ye mesaj 1

Başakşehir’in sosyal medya ekibi, bu sürpriz etkileşimi fırsata dönüştürerek yapay zekâ destekli eğlenceli bir video hazırladı. Videoda Mbappe’nin, “Başakşehir hesabı yine paylaşım yaptı, içeriklerini gerçekten çok beğeniyorum.” dediği bir sahne canlandırıldı.

"TAKİBE DEVAM ET"

O beğeni sonrası olanlar oldu! Başakşehir den Kylian Mbappe ye mesaj 1

Kulüp, videoyu Fransız yıldızın dilinde “Continue à nous suivre Kylian!” (Bizi takip etmeye devam et Kylian!) notuyla paylaştı. Turuncu-lacivertlilerin bu mizahi paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de kabus sona erdi!Fenerbahçe'de kabus sona erdi!
Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldıSadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir son dakika mbappe paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.