O beğeni sonrası olanlar oldu! Başakşehir'den Kylian Mbappe'ye mesaj

Real Madrid’in dünya yıldızı Kylian Mbappe, sosyal medya hesabında Başakşehir Futbol Kulübü’nün bir paylaşımını beğenince Türkiye’de gündem oldu.

YAPAY ZEKA İLE VİDEO HAZIRLADILAR

Başakşehir’in sosyal medya ekibi, bu sürpriz etkileşimi fırsata dönüştürerek yapay zekâ destekli eğlenceli bir video hazırladı. Videoda Mbappe’nin, “Başakşehir hesabı yine paylaşım yaptı, içeriklerini gerçekten çok beğeniyorum.” dediği bir sahne canlandırıldı.

"TAKİBE DEVAM ET"

Kulüp, videoyu Fransız yıldızın dilinde “Continue à nous suivre Kylian!” (Bizi takip etmeye devam et Kylian!) notuyla paylaştı. Turuncu-lacivertlilerin bu mizahi paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum aldı.