O çöp dağları görüntülendi!

Çin, kapılarını yabancı çöplere kapattıktan sonra, atık ithalatındaki artış karşısında boğulan Endonezya, ithalat kuralları ve gümrük denetimlerini sıkılaştırdı. Bu da, yurtdışından gelen yüzlerce ton atığın geldiği ülkelere geri dönüşüne neden oldu. Bangun köyü sakinleri, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerden gelen atıkların kısıtlanmasının önemli bir gelir kaynağını ortadan kaldıracağını savunuyor.

BİR ZAMANLAR PİRİNÇ YETİŞİYORDU ŞİMDİ ÇÖP DOLU

Bangun'daki evlerin ön ve arka bahçelerinde bir zamanlar pirincin yetiştiği topraklar çöp atıklarıyla dolu. Endonezya, bir önceki yıla göre yüzde 141 oranında artışla 283 bin ton plastik atık ithal etti. Çevreciler, atık ayırma işinin karlı olabileceğini belirterek, insan sağlığı için tehdit oluşturduğuna da dikkat çekiyor.

'HÜKÜMET BİZE İŞ SAĞLAMIYOR'

Atık ayırmada elde edilen para, köylüleri hacca gönderme gibi faaliyetlerde kullanılıyor. 3 bin 600 kişiyi barındıran Bangun köyü sakinlerinden Heri Mesud, ‘hükümet bize iş sağlamıyor. Bizi atık ayıklama işinden mahrum edeceklerse, bir çözüm bulmak zorundalar’ dedi.