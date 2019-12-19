O derginin en çok indirilen makalesi belli oldu!

İngiltere Tıp Dergisi (British Medical Journal) en çok indirilen makalesinin cinsel ilişki sırasında çekilen MR'ların incelendiği makale olduğunu açıkladı.

1999 yılında yayımlanan makalede cinsel ilişki sırasında penisin aldığı şekiller üzerine bir çalışma yapılmış ve farklı pozisyonlarda cinsel organın nasıl şekil aldığı görüntülenmişti.

Makalenin ana bulgusu misyoner pozisyonundayken penisin bumerang şeklini almasıydı.

O araştırmaya kadar seks sırasında penisin 'S' şekilini aldığı ya da düz durduğu varsayılıyordu.

