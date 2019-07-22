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O filme konu olan evi aldılar: "Kapılar açılıyor, ayak sesleri ve kapı çalmaları duyuyoruz"

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 22.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

'The Conjuring' filmine ilham veren ailenin evini satın alıp sonra da bir dizi tuhaflık yaşadığını iddia eden ilginç çifttin bu hikayesi sizi şaşkına çevirecek.

The Conjuring evini satın alan çift, evde garip bir şeyler olduğunu söylüyor. Çiftin ve uzmanların evle ilgili ilginç açıklamalarını sizler için derledik. Özellikle korku filmi sevenlerin, büyük bir heyecanla izlediği perili evler veya korku evleri kimsenin içinde yaşamak isteyeceği evler değildir aslında. Birkaç dakikalığına lunaparkta bile içine girdiğiniz bu tip yerler yeterince korku verir insana. Fakat Cory Heinzen ve eşi Jennifer için bu korku yeterli olmamış olacak ki, The Conjuring'e ve daha birçok korku temalı diziye, filme konu olan Rhode Island'daki bir evi satın aldılar.

Evde şeytani ruhların yaşadığını iddia ettiler

The Conjuring adlı filmin hikayesi Perron ailesinin gerçek hikayesine dayanıyordu. Ayrıca paranormal uzmanları Ed ve Lorraine Warren de bu evde yaşadılar. Hatta ailenin en büyük kızı Andrea Perron, USA Today ile yaptığı bir röportajda bu evde şeytani ruhların yaşadığına dair iddialarda bulunmuştu. Uzman Lorraine de korkutucu ev hakkında "Orada olanlar inanılmaz derecede korkutucu. Bugün bile bununla ilgili konuşmak beni etkiliyor." dedi.

Evi aldıktan sonra tuhaf olaylar başlamış

Doğal olarak ev birkaç ay önce satışa çıkarıldığında paranormal müfettişi Cory, hemen satın almak istedi. Cory, Sun Journal ile yaptığı röportajda: "Biz resmen aşık olduk. Arkasında bir nehir ve küçük bir gölet var. Oldukça huzurlu ve evle ilgili hikayeler umrumuzda bile değil. Çok güzel bir ev. Jennifer ise düşündüğümden daha heyecanlıydı aslında" dedi. 21 Haziran'da evin satışı yapıldıktan hemen sonra tuhaf olaylar başlamış.

''Evde bir şeyler olduğunu söyleyebilirim''

"Kapılar açılıyor, ayak sesleri ve kapı çalmaları duyuyoruz. Kendi başıma kaldığım zaman çok zorlandım. Herhangi şeytani bir şey hissetmedim. Ama yine de bir şey vardı. Bu evde bir şeyler olduğunu söyleyebilirim."

Evi ziyarete açmayı planlıyorlar

Cory ve Jennifer evi yaptırarak, bu yılın sonuna doğru ziyaretçilere açmayı planlıyorlar. Açıklanamayan olaylara rağmen bu deneyimin heyecanlı ve korkutucu olduklarını düşündükleri için planları hakkında hala olumlu düşünüyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler korku seansı perili ev

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