O görüntüler çok konuşulmuştu: ÖSYM 'saniyelerle yıkılan hayaller' için harekete geçti!

İki oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu tamamlandı. Her sene karşılaşılan sınava geç kalma manzaraları bu sene de yaşanırken bazı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

SANİYELERLE KAÇIRDILAR

Bazı adayların sınava koşarak yetişmeye çalışırken kapıdaki görevlilerin kapıyı kapatmaları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Saniyelerle belki de geleceklerinden 1 sene feragat etmek zorunda kalan adaylar için ÖSYM'nin adım atacağı iddia edildi.

'ÖSYM HAREKETE GEÇTİ' İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre, ÖSYM sınav kapılarında yaşanan ve basına ya da sosyal medyaya yansıyan tüm geç kalma görüntülerini çok yakından takip ediyor.

Gazeteci Mahmut Özay, ÖSYM'nin bu adımlarına dair bilgileri şu sözlerle aktardı:

"Edindiğim bilgilere göre ÖSYM, YKS'ye geç kalan adayların basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerini yakından takip ediyor. Ortaya çıkan her bir durumu ayrı ayrı ve titizlikle inceleyen kurum, herhangi bir suistimal tespit edilmesi durumunda gerekli adımları atacak"