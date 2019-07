'O günün uğultusu hala kulaklarımda'

Özkan, zor bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, "Gözümüzün önünde suyun üzerinden çok araba gitti. Traktörler, otomobiller, hayvanlar sele kapılıp gitti. Çok büyük hasar var. Devletimiz sağ olsun, her türlü yardımı yaptı. Her ilden iş makineleri, kamyonlar geldi, Kızılayımız her türlü desteği sağladı. Her türlü destek geliyor. Şu an evler ve dükkanlar temizleniyor, hasar görenlerin tutanağını tutuyorlar. Her türlü işlem sürüyor. Çok büyük hasar olduğu için toparlamak biraz uzun sürecektir ama yapacak bir şey yok, dayanacağız." şeklinde konuştu. (AA)