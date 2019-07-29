'O günün uğultusu hala kulaklarımda'

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli yağıştan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle yaşanan sel ve heyelanın ardından AFAD, DSİ, Kızılay ile bazı büyükşehir belediyelerinden gelen ekiplerin hayatı iyileştirme çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor.

Selden en fazla zarar gören köylerden Uğurlu'da vatandaşlar ise o gece yaşadıklarını unutamıyor. Uğurlu köyü sakini 60 yaşındaki Havva Dağgül, selin meydana geldiği saatlerde oğluyla evde olduklarını söyledi. Dağgül, o gece zor anlar geçirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sel geceden gelmeye başladı. Gece 03.00'ten sonra yatmadım. Sabah 07.00-08.00 gibi boğazıma kadar suda, evime ağaçlar girmesin diye çabaladım. O çabayı göstermesem evim diğer evler gibi olacaktı. Çok sel gelince yandaki komşum çağırdı, oğlumla el ele tutuşup bu tarafa geldik. Arkamızdan sel, içinde kışlık malzemelerin bulunduğu kileri aldı. Evimde hiçbir şey kalmadı. Geçen yıl evimdeki eşyaları yenilemiştim, hala taksit ödüyorum. Üzerimdeki eşyalar bile komşularımın. Hiçbir şeyim kalmadı, her şeyim gitti."