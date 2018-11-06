Darı, mısır ve bulgur kullanarak hazırlanan geleneksel içeceğimiz bozanın faydaları şaşırtıyor. Yararlarını öğrendikten sonra çok daha seveceğinize garanti veriyoruz.

O hastalar bol bol tüketmeli! Öyle bir faydası var ki...

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bozanın daha önce hiç duymadığınız faydalarından bahsetti. İşte bozanın iyi geldiği hastalıklar ve sağlığımıza olan faydaları..

1 / 5 İnanılmaz bir vitamin deposu Bozanın mayalı bir kış içeceği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bozanın içinde bol miktarda demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunur" diye konuştu.

2 / 5 Cilt sağlığı için değerli bir kaynak Üzerinde tarçın ve yanında leblebi ile tüketilmesinin daha da faydalı olacağının altını çizen Özyaral, "Boza içerdiği B12 vitamini ve diğer mineraller ile cilt ve saç sağlığını da korur" ifadelerini kullandı.

3 / 5 Bozanın vücudu güçlü kılarak direncini de artırdığını dile getiren Özyaral; "Mide yanmalarını giderir ve hazmı kolaylaştırır. Zihin açar ve yorgunluk giderir. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonları ile mücadele ederek tedavi eder ayrıca öksürük kesici etkisi de vardır" dedi.

4 / 5 Sakinleştirici etkisi bulunuyor Prof. Dr. Özyaral, bozanın kalp ve damar sağlığını da güçlendirdiğini dile getirerek, "Bozanın içerdiği asitler bağırsağın temizlenmesini sağlar, hazmı kolaylaştırır ve sindirim sistemini destekler. Stresle baş etme özelliği de vardır ve sakinleştirici özelliği bulunur" diye konuştu.