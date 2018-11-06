YEMEK

O hastalar bol bol tüketmeli! Öyle bir faydası var ki...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Darı, mısır ve bulgur kullanarak hazırlanan geleneksel içeceğimiz bozanın faydaları şaşırtıyor. Yararlarını öğrendikten sonra çok daha seveceğinize garanti veriyoruz.

Darı, mısır ve bulgur kullanarak hazırlanan geleneksel içeceğimiz bozanın faydaları şaşırtıyor. Yararlarını öğrendikten sonra çok daha seveceğinize garanti veriyoruz.

O hastalar bol bol tüketmeli! Öyle bir faydası var ki...

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bozanın daha önce hiç duymadığınız faydalarından bahsetti. İşte bozanın iyi geldiği hastalıklar ve sağlığımıza olan faydaları..

1 / 5

İnanılmaz bir vitamin deposu

İnanılmaz bir vitamin deposu
Bozanın mayalı bir kış içeceği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bozanın içinde bol miktarda demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunur" diye konuştu.
2 / 5

Cilt sağlığı için değerli bir kaynak

Cilt sağlığı için değerli bir kaynak
Üzerinde tarçın ve yanında leblebi ile tüketilmesinin daha da faydalı olacağının altını çizen Özyaral, "Boza içerdiği B12 vitamini ve diğer mineraller ile cilt ve saç sağlığını da korur" ifadelerini kullandı.
3 / 5

Bozanın vücudu güçlü kılarak direncini de artırdığını dile getiren Özyaral;

Bozanın vücudu güçlü kılarak direncini de artırdığını dile getiren Özyaral;
"Mide yanmalarını giderir ve hazmı kolaylaştırır. Zihin açar ve yorgunluk giderir. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonları ile mücadele ederek tedavi eder ayrıca öksürük kesici etkisi de vardır" dedi.
4 / 5

Sakinleştirici etkisi bulunuyor

Sakinleştirici etkisi bulunuyor
Prof. Dr. Özyaral, bozanın kalp ve damar sağlığını da güçlendirdiğini dile getirerek, "Bozanın içerdiği asitler bağırsağın temizlenmesini sağlar, hazmı kolaylaştırır ve sindirim sistemini destekler. Stresle baş etme özelliği de vardır ve sakinleştirici özelliği bulunur" diye konuştu.
5 / 5

Kanserle mücadele eder

Kanserle mücadele eder
Probiyotik özelliğinin de olmasıyla bilinen bozanın faydalarını sıralayan Özyaral, "Kanserojen maddelerin vücutta oluşumunu engelleyerek kanserle mücadele eden bir içecektir. Aynı zamanda kemik sağlığını korur ve gelişimini güçlendirir" diye konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boza bozanın faydaları

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Grip ve faranjiti kökünden bitiriyor!

Grip ve faranjiti kökünden bitiriyor!

Çocuklarına bu iki yiyeceği yedirdiği için hapse atılan baba

Çocuklarına bu iki yiyeceği yedirdiği için hapse atılan baba

Sağlığınızdan önemli mi! Düzenli içenlerin kemiklerini içten içe eritiyor

Sağlığınızdan önemli mi! Düzenli içenlerin kemiklerini içten içe eritiyor

Tuzlu kurabiye tarifi: Çayın yanına ağızda dağılan sirkeli ve sirkesiz tuzlu kurabiye tarifleri

Tuzlu kurabiye tarifi: Çayın yanına ağızda dağılan sirkeli ve sirkesiz tuzlu kurabiye tarifleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her birini denemek isteyeceksiniz: Daha önce duymadığınız 6 turşu tarifi

Her birini denemek isteyeceksiniz: Daha önce duymadığınız 6 turşu tarifi

Hamile kalma şansını artıran en önemli besinler

Hamile kalma şansını artıran en önemli besinler

Çocuklarına bu iki yiyeceği yedirdiği için hapse atılan baba

Çocuklarına bu iki yiyeceği yedirdiği için hapse atılan baba

Sağlığınızdan önemli mi! Düzenli içenlerin kemiklerini içten içe eritiyor

Sağlığınızdan önemli mi! Düzenli içenlerin kemiklerini içten içe eritiyor

Grip ve faranjiti kökünden bitiriyor!

Grip ve faranjiti kökünden bitiriyor!

Kanserin ilacı olacak: Kastamonu'nun şifalısı siyah sarımsak

Kanserin ilacı olacak: Kastamonu'nun şifalısı siyah sarımsak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.