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O hatayı keşfetti, milyonlarca doların sahibi oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.12.2018 13:38 | Son Güncelleme

Avustralya'da barmen olarak çalışan Dan Sanders bir bankadaki sistem hatasını keşfetti. Hatayı fırsat bilerek bankadaki hesaplardan 1 milyon sterline yakın para çekti. Başta hesabına 200 dolar aktaran, ardından 500 -600 dolar gibi paralar aktarmaya başlayan Dan, sonunda büyük vurgunu yaptı.

Başta yakın arkadaşlarına yemek ısmarlamaya, pahalı restoranlara götürmeye başlayan Dan, ardından yüz binlerce dolarlık tattilere çıkıp, playboy hayatı yaşamaya başladı. Ancak lüks hayatı yüzünden suçluluk duygusuna kapılan ve panik ataklar geçirmeye başlayan Dan, kendini ihbar etti ve 4 yıl sonra hapis cezasına çarptırıldı.

Barmen sistem hatasını keşfetti, 1 milyon sterlin çekti!

Avustralya'da ekonomik sıkıntılar yaşayan barmen Dan Sanders, 2011 yılında bir para çekme makinesine gitti ve hesabında para olmadığını fark etti. Bunun üzerine de kredi kartından yaklaşık 200 dolar aktardı. Parayı çektikten sonra ekranda "İşlem iptal edildi" yazısını gördü ancak paranın kaydının ekstrede olmadığını fark etti.
Bankanın büyük açığını keşfeden Dan, 500 - 600 dolar daha çekti. Bir sorun olmamaya devam edince 4 ay boyunca devam ettirdi. İlk başlta yakın arkadaşlarına yemekler ısmarladı, restoranlara götürdü. Ardından lüksü ileri seviyeye taşıdı
Özel jetler kiralayan ve playboy hayatı yaşamaya başlayan Dan günlüğü on binlerce doları bulan adalara gitti, pahalı eskortlar tuttu.
Dan, 4 ayın sonunda 1 milyon sterline yakın (6 milyon 786 bin TL) para çekti. Ancak aşırı lüks hayatı yüzünden suçluluk duymaya başlayan ve panik ataklar yaşayan Dan dayanamayıp kendini ihbar etti.
2015'te bir yıl hapis cezasına çarptırılan barmen ardından 18 ay kamu hizmeti yaptı. Ancak yaşadıklarından pişmanlık duymadığını belirten Dan "yine olsa yine aynı şeyi yapardım" dedi. Dan'in şimdilerde barmenlik hayatına geri döndü, bankaya ise hala yüz binlerce dolarlık borcu var.
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Anahtar Kelimeler:
avustralya Dan Saunders para

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