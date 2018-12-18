O hatayı keşfetti, milyonlarca doların sahibi oldu

Başta yakın arkadaşlarına yemek ısmarlamaya, pahalı restoranlara götürmeye başlayan Dan, ardından yüz binlerce dolarlık tattilere çıkıp, playboy hayatı yaşamaya başladı. Ancak lüks hayatı yüzünden suçluluk duygusuna kapılan ve panik ataklar geçirmeye başlayan Dan, kendini ihbar etti ve 4 yıl sonra hapis cezasına çarptırıldı.

Barmen sistem hatasını keşfetti, 1 milyon sterlin çekti!

Avustralya'da ekonomik sıkıntılar yaşayan barmen Dan Sanders, 2011 yılında bir para çekme makinesine gitti ve hesabında para olmadığını fark etti. Bunun üzerine de kredi kartından yaklaşık 200 dolar aktardı. Parayı çektikten sonra ekranda "İşlem iptal edildi" yazısını gördü ancak paranın kaydının ekstrede olmadığını fark etti.

Bankanın büyük açığını keşfeden Dan, 500 - 600 dolar daha çekti. Bir sorun olmamaya devam edince 4 ay boyunca devam ettirdi. İlk başlta yakın arkadaşlarına yemekler ısmarladı, restoranlara götürdü. Ardından lüksü ileri seviyeye taşıdı

Özel jetler kiralayan ve playboy hayatı yaşamaya başlayan Dan günlüğü on binlerce doları bulan adalara gitti, pahalı eskortlar tuttu.

Dan, 4 ayın sonunda 1 milyon sterline yakın (6 milyon 786 bin TL) para çekti. Ancak aşırı lüks hayatı yüzünden suçluluk duymaya başlayan ve panik ataklar yaşayan Dan dayanamayıp kendini ihbar etti.