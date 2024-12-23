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O iğrenç detayı canlı yayında anlattı! Karısı sevgilisinin evinde bastı savunması ise olay oldu! 'Aynı yatakta çocuğun yanında...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.12.2024 20:07
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Esra Erol'a kendisine ihanet eden eşinden boşanmak için gelen Beyzanur isimli genç kadın anlattıklarıyla programa damga vurdu. Eşinin savunması ise olay oldu.

O iğrenç detayı canlı yayında anlattı! Karısı sevgilisinin evinde bastı savunması ise olay oldu! 'Aynı yatakta çocuğun yanında...'

Beyzanur isimli genç kadın "Eşimin ihanetiyle sarsıldım" diyerek Esra Erol'a geldi. "İhanetlerle dolu bir evliliğin içindeyim. Mağdur ediliyorum, günlerdir tehdit mesajları alıyorum. Hiçbir şekilde hiçbirine boyun eğmeyeceğim." diyen Beyzanur'un anlattıkları şoke etti.

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Alperen İşeri'yle ikinci kez nikah masasına oturan Beyzanur, "İhanet, alkol, uyuşturucu bağımlılığı var. Çocuklarım için ikinci şansı verdim. Kapıma çok geldi. Çocuklarımdan vurdu beni. Kızım 'baba' diye ağlıyordu. Bu yüzden ikinci şansı verdim. Bu şansı hak etmemiş. Bir kere ihanet eden bir daha ediyor. Boşandığı zaman hayatına bir kadın giriyor. İkinci nikahı kıydıktan sonra iletişimi kesmemiş." dedi.

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"ÇOCUĞUN YANINDA İLİŞKİYE GİRİYORLARMIŞ"

Beyzanur, eşi ve sevgilisi hakkında iğrenç detayları canlı yayında anlattı. "İki buçuk ve 12 yaşında kızı var. Alkol aldıkları zaman büyük kız odasına gidiyormuş ama o iki buçuk yaşındaki kız kapının önünde sabaha kadar ağlıyormuş. Aynı odada aynı yatak içerisinde iki buçuk yaşındaki kızın eline telefonu verip cinsel ilişkiye giriyorlarmış. Böyle bir insanın soy ismini taşımaktan utanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"Şüpheleniyordum ama elimde hiç kanıt yoktu. Sofralar kuruyordum. Sofranın en güzel yerinde eskiye dönük konular açıyordu. Meğer bu kadın bunu dolduruyormuş. Bundan 20 gün önce 'Ben dışarı çıkacağım' dedi. Çıktı gitti bir buçuk saat oldu. Ebru isimli kadının evine gittim. Arkadaşıma video açtırdım. Kapıya giriştim bir iki dakika kapı açılmadı. Sonra ben bağırınca Alperen dışarı çıktı. Evde bastım ve dövdüm." şeklinde konuştu.

"SEVGİLİME BENİ KARIM GÖNDERDİ"

Beyzanur'un iddialarını yanıtlamak için yayına bağlanan Alperen de iddiaları yanıtladı. "Kendisinin konu hakkında bilgisi var. Beni gönderen de karım. Ebru'yla alakam yok." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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