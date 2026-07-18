O ilçede doğal jakuzi! Elle yapılmış gibi mucize

Roma İmparatoru Trajanus’un milattan sonra 117 yılında Part seferinden dönerken hayatını kaybettiği bu tarihi ilçe; Antiochie Ad Cragum Antik Kenti ve Yalan Dünya Mağarası gibi büyüleyici noktaların yanı sıra, şimdi de sıra dışı plajıyla internette viral olmaya aday.

KORU PLAJI:

Gazipaşa’nın en çok ilgi uyandıran noktası olan Koru Plajı, iki kilometrelik temiz kumsalıyla sıradan bir sahil şeridi değil. Bu plajı benzersiz kılan şey, deniz boyunca plakalar halinde uzanan ve "Yalıtaşı" adı verilen devasa kayalıklar. Çakıl ve kumların kireçli su etkisiyle yapışıp sertleşmesi, ardından rüzgar ve dalgalarla şekillenmesiyle oluşan bu kayalıklar, deniz içinde adeta doğal havuzlar meydana getirmiş durumda.

"DENİZ ÇOK GÜZEL VE TEMİZ, HERKES GELMELİ"

İçlerinde rahatça yüzülebilen 3 büyük havuzun da bulunduğu bu kayalıklar, özellikle sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Hafta sonu kaçamağı için arkadaşlarıyla bölgeye gelen Arda Kara, bu gizli cenneti şu sözlerle anlatıyor: "Hafta sonunu değerlendirmek için her hafta buraya geliyoruz. Burada doğanın oluşturduğu harika atlama yerleri var. Deniz çok güzel, berrak ve tertemiz. Herkese mutlaka gelip bu deneyimi yaşamasını tavsiye ederim." (AA)