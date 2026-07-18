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Dünyanın en sıra dışı mesleği! Hayaletli evde geçirilen bir gece binlerce lira kazandırıyor

Japonya'da geçmişinde trajik olaylar yaşanan bu yüzden de 'hayaletli' olarak anılan evlerde bir gece geçirmeyi göze alan kişilere 88 bin yen ödeme yapılıyor. Amaç ise "hayaletli ev" korkusunu ortadan kaldırarak yıllardır boş kalan konutları yeniden kiralanabilir ve satılabilir hale getirmek.

Dünyanın en sıra dışı mesleği! Hayaletli evde geçirilen bir gece binlerce lira kazandırıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Japonya'da emlak sektöründe sıra dışı bir uygulama hayata geçirildi. Geçmişinde cinayet, intihar, yangın ya da yalnız ölüm gibi trajik olayların yaşandığı evlerde bir gece geçiren kişilere 88 bin yen ödeme yapılıyor.

Bu kişiler, gece boyunca evde kalarak herhangi bir olağan dışı durum yaşanıp yaşanmadığını kayıt altına alıyor. Eğer herhangi bir paranormal olaya rastlanmazsa ev için "doğaüstü aktivite tespit edilmedi" belgesi düzenleniyor.

Dünyanın en sıra dışı mesleği! Hayaletli evde geçirilen bir gece binlerce lira kazandırıyor 1

'HAYALETLİ EV' OLARAK BİLİNEN KONUTLAR YILLARCA BOŞ KALABİLİYOR

Japonya'da "jiko bukken" olarak adlandırılan bu evler, yaşanan trajik olaylar nedeniyle alıcı ve kiracıların mesafeli yaklaştığı konutlar arasında yer alıyor.

Ülkedeki yasal düzenlemeler gereği emlak danışmanları, bu evlerin geçmişini potansiyel alıcı ve kiracılara bildirmek zorunda. Bu durum ise birçok evin uzun süre boş kalmasına neden oluyor.

Dünyanın en sıra dışı mesleği! Hayaletli evde geçirilen bir gece binlerce lira kazandırıyor 2

FİYATLARI YÜZDE 50'YE KADAR DÜŞÜYOR

Talebin düşük olması nedeniyle bu konutlar benzer evlere göre yüzde 20 ila 50 arasında daha düşük fiyatlarla satışa çıkarılıyor veya kiraya veriliyor.

Son yıllarda artan konut fiyatları nedeniyle özellikle genç alıcılar için bu evler daha cazip hale gelirken, "hayalet denetimi" hizmeti de emlak piyasasında yeni bir sektör oluşturmuş durumda.

Geceyi evde geçiren ekipler kameralar ve çeşitli kayıt cihazlarıyla inceleme yapıyor. Bazı şirketler ise "paranormal aktivite yok" raporu verdikleri bir evde daha sonra doğrulanmış olağanüstü bir olay yaşanması halinde müşterilerine tazminat ödemeyi bile taahhüt ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya hayalet emlak ev almak meslek
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