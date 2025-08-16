Yer: Gümüşhane! Bedava düğün salonu yapıldı! Başvuru şartları açıklandı!

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde belediye başkanlığına ait Alparslan Türkeş Sosyal Tesisi, evlenecek çiftlere ücretsiz hizmet veriyor.

Uygulamanın amacının gençlerin ekonomik yükünü hafifletmek olduğunu belirten Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, "Çiftlerin ekonomilerine katkıda bulunmak istedik. Bugün büyük şehirlerde düğün salonu ücretleri çok pahalı. Biz bu hizmeti ücretsiz sunarak gençlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için başlattık" dedi. Yaklaşık 3 yıllık sürede 500 çiftin salondan yararlandığını belirten Kesler, olumlu geri dönüşlerden memnun olduklarını dile getirdi.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Uygulamadan yararlanmak isteyen çiftler için başvuru süreci açıklandı. İşte adım adım başvuru şartları:

Ücretsiz hizmetten faydalanmak isteyen çiftler, Köse Belediye Başkanlığı ile iletişime geçecek.

Belediye yetkilileriyle görüşerek düğün veya kına gecesi için uygun olan bir tarih belirlenecek.

Belirlenen tarih için adınıza bir kayıt oluşturulduktan sonra hiçbir ücret ödemeden salonu kullanma hakkına sahip olacaksınız.