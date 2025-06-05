O isim Galatasaray'a geri dönüyor... Daha gelmeden satış listesine kondu! Okan Buruk onun yüzünü bile görmek istemiyor

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında performansından memnun olunmayan ve Sarı-Kırmızılılar'da pek de mutlu olmaması nedeniyle Roma'ya kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson için yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan ekibinde sadece 5 maçta 196 dakika süre alan ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenilen Danimarkalı stoper Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26 yaşındaki oyuncuyu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson için yeni bir kulüp arayışına başladı.

7 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak belirtilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. Kulübün, oyuncu için yaklaşık 7 milyon euro bonservis geliri beklediği ifade ediliyor.