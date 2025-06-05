O isim Galatasaray'a geri dönüyor... Daha gelmeden satış listesine kondu! Okan Buruk onun yüzünü bile görmek istemiyor

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında performansından memnun olunmayan ve Sarı-Kırmızılılar'da pek de mutlu olmaması nedeniyle Roma'ya kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson için yeni gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan ekibinde sadece 5 maçta 196 dakika süre alan ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenilen Danimarkalı stoper Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26 yaşındaki oyuncuyu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson için yeni bir kulüp arayışına başladı.
Piyasa değeri 14 milyon euro olarak belirtilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. Kulübün, oyuncu için yaklaşık 7 milyon euro bonservis geliri beklediği ifade ediliyor.
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