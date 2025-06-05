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O isim Galatasaray'a geri dönüyor... Daha gelmeden satış listesine kondu! Okan Buruk onun yüzünü bile görmek istemiyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken farklı kulüplerde forma giyen kiralık oyuncuların da geleceği netleşmeye başladı. Bu isimlerden olan ve kiralık olarak İtalya ekibi Roma'da forma giyen Victor Nelsson için de beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

O isim Galatasaray'a geri dönüyor... Daha gelmeden satış listesine kondu! Okan Buruk onun yüzünü bile görmek istemiyor
Berker İşleyen
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
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Geride bıraktığımız sezonun devre arasında performansından memnun olunmayan ve Sarı-Kırmızılılar'da pek de mutlu olmaması nedeniyle Roma'ya kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson için yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan ekibinde sadece 5 maçta 196 dakika süre alan ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenilen Danimarkalı stoper Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor

OKAN BURUK İSTEMİYOR

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26 yaşındaki oyuncuyu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson için yeni bir kulüp arayışına başladı.

7 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

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Piyasa değeri 14 milyon euro olarak belirtilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. Kulübün, oyuncu için yaklaşık 7 milyon euro bonservis geliri beklediği ifade ediliyor.

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Süper Lig Roma son dakika galatasaray nelsson
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