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O istatistikte Rennes önde! İşte en kötü senaryo

28.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, grupta çıktığı 5. maçta zorlu rakibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Aldığı 1 puanla liderlik koltuğunu kaptırmayan Sarı-Lacivertliler, son maçta hata yapmak istemezken, gruptan lider çıkabilmek adına tüm senaryoları hesaplamaya başladı. İşte detaylar...

O istatistikte Rennes önde! İşte en kötü senaryo

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başarmıştı.

Alınan bu sonucun ardından, iki takımın arasındaki ilk maç da 2-2 berabere bittiği için ikili averajları eşit oldu.

UEFA NE DİYOR?

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UEFA kurallarına göre; iki takımın da ikili averajları eşit olduğunda önce genel averaja bakılıyor. 11 puanda bulunan iki takımdan temsilcimiz Fenerbahçe'nin 4, Rennes'in ise 3 averajı bulunurken rakibine bu anlamda bir avantaj sağlıyor.

SON MAÇLAR ÖNEMLİ

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UEFA Avrupa Ligi'nde son haftada Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e deplasmanda konuk olacak. Rennes ise aynı haftada sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 11 golü bulunurken, yediği gol sayısı ise 7 oldu. Rennes ise 10 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Son hafta maçlarında genel averaj üstünlüğünü alan taraf grubu lider bitirecek. Eğer genel averajlar da eşitlenirse, toplam gol sayısında öne geçen taraf liderliği sırtlayacak.

EN KÖTÜ SENARYO...

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Eğer bütün bu rakamlarda da eşitlik sağlanırsa, deplasmanda daha çok gol atan takım liderlik olacak. Deplasmanlarda Rennes'in 6, Fenerbahçe'nin ise 4 golü bulunuyor.

Fenerbahçe son hafta maçını deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında oynayacak, Fransız ekibi Rennes ise deplasman maçlarını tamamlarken, son hafta maçında sahasında AEK'yı konuk edecek.


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