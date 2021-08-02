O kadar kişi stada nasıl sığdı? İşte seyirci rekoru kırılan futbol maçları!

Şampiyonlar Ligi finali ve Euro 2020'de pandemi sonrası doldurulan tribünlerle futbol eski tutkusuna kavuştu. Önümüzdeki sezonlarda futbol severler takımlarını yalnız bırakmayacak ve özlemlerini giderecektir. Belki de en fazla izleyici rekoru kırılacak. En fazla seyirci sayısına sahip futbol maçı ise neredeyse 200 bin kişi tarafından izlendi. İşte seyirci rekoru kıran maçlar:

BREZİLYA - URUGUAY (199.854)

Brezilya ve Uruguay arasındaki 1950 Dünya Kupası finali, futbol tarihinin en fazla seyirciye sahip olan karşılaşmasıdır. Brezilya'nın Maracana stadyumunda oynanan karşılaşmayı 199.854 futbol sever tribünden takip etti. Uruguay maçı 2-1 kazanarak ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu.

İSKOÇYA - İNGİLTERE (149.415)

Dünyanın en kalabalık ikinci futbol maçı, 1937'de İskoçya'nın Hampden Park stadında İskoçya ve İngiltere arasında oynanan British Championship turnuvası yarı finalidir. 149 bin kişi tarafından izlenen maç İskoçya'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sırasında 46 kişinin kalabalıktan bayıldığı da kayıtlara geçti. Britanya'da bulunan dört milli takımın (İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda) katılımıyla düzenlenen, dünyanın ilk uluslararası futbol turnuvası British Championship'in 1937'deki şampiyonu ise Galler oldu.

CELTIC - ABERDEEN (147.365)

Yıl yine 1937 ve maçın oynandığı yer yine Hampden Park. İskoçya Kupası finalinde Celtic ve Aberdeen karşı karşıya geldi. Karşılaşma 147 bin kişi tarafından izlendi. Celtic maçı 2-1 kazandı. Bu maç kulüpler düzeyinde en fazla izlenen maç oldu.

CELTIC - LEEDS UNITED (136.505)

Stat yine Hampden Park, ancak takvimler bu kez 1969 yılını gösteriyordu. Şampiyon kulüpler kupası yarı final maçında Celtic ve Leeds United karşı karşıya geldi. Celtic, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Finalde Feyenoord ile karşılaşan Celtic şampiyonluğa ulaşamadı.

BENFICA - PORTO (135.000)

1986-1987 sezonunda Benfica ve Porto arasında şampiyonluğu etkileyecek kritik bir maç oynandı. Benfica'nın Luz stadında oynanan maçı izlemeye tam 135 bin taraftar gitti. Benfica Portekiz'in en büyük derbilerinden biri olan bu maçı 3-1 kazandı ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı.

MANCHESTER UNITED - REAL MADRID (109.318)

2000'li yılların en kalabalık maçı 2014 yazında Manchester United ve Real Madrid arasında oynandı. Amerika'nın Michigan Stadyumunda oynanan maçı 109 bin izleyici seyretti. Manchester United maçı 3-1 kazandı.



