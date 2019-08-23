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O kaza, ünlü fenomeni rezil etti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

Motosiklet tutkunu ABD'li fenomen Tiffany Mitchell sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir anda eleştirilerin hedefi haline geldi. Motosikleti ile kaza yaptığını belirten Mitchell inandırıcı bulunmadı. Takipçilerinden büyük tepki yağdı. İşte kaza mı kurgu mu? dedirten o olayın detayları...

ABD'deki Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'de yaşayan Instagram fenomeni Tiffany Mitchell 31 Temmuz'da yine bir paylaşımda bulundu. Ancak genç kadın kısa sürede büyük tepki çekti. Motorlara ilgisi ile bilinen Mitchell, geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirdiğini açıkladı.

KURGULANMIŞ GÖRÜNÜYORDU

Ancak takipçileri genç kadının kaza paylaşımlarında bir tuhaflık fark etti. Genç kadının kaza sonrasına dair tüm paylaşımları 'kurgulanmış' gözüküyordu. Genç kadının paylaşımlarında çok sayıda markaların da reklamları görünüyordu.

FOTOĞRAFÇI TUTTUĞU DA İDDİA EDİLDİ

Genç kadının kazasını 'kurguladığı' ve reklam aldığı, kareler için de fotoğrafçı tuttuğu iddia edildi. Genç kadın bunu üzerine Instagram hikayeleri üzerinden kazaya dair fotoğraflarını paylaştı ve bunun kurgu olmadığını ifade etti.

'KAZADA YAŞADIĞIM HER ŞEY GERÇEKTİ'

Genç kadın "Kazada yaşadığım her şey gerçekti. Arkadaşım da sadece orada olanları görüntüledi. Bu şekilde itham edilmek beni çok üzdü." dedi. Tiffany inandırıcı olması açısından motorunun son halini paylaştı. Ancak genç kadına tepkiler dinmedi ve herkes bunun PR çalışmasının bir parçası olduğunu öne sürdü.

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