O Kız bu akşam var mı, yok mu? O Kız yeni bölüm ne zaman? 8 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

O Kız dizisi yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Birçok kişi, yönetmenliğini Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız dizisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapıyor. O Kız dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında görünüyor. İşte detaylar...

O KIZ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

O Kız dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer alıyor.

O KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

O Kız 21. bölümü Kanal D yayın akışına göre saat 20:00'de yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

07:00 Son Durum "Deprem Özel"

11:00 Kanal D Haber Gün Arası

12:30 Son Durum "Deprem Özel"

19:00 Kanal D Ana Haber

20.00 O Kız (Yeni bölüm)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

O KIZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, Ozan'ın sürprizi ile şaşırıyor. Melek ve Doruk’u öpüştükleri esnada gören Kadir kendini kötü hissettiği için ortadan kaybolur.

Ailesi endişeli bir şekilde Kadir’i ararken, Sitare Kadir’i kendi kapısında bulur.

Melek ve Doruk’u gördükten sonra kalbi aşk acısıyla paramparça olan Kadir, aşk acısını konuşmak için Sitare’ye gitmiştir.

