MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. O Kız bu akşam var mı, yok mu? O Kız yeni bölüm ne zaman? 8 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

O Kız bu akşam var mı, yok mu? O Kız yeni bölüm ne zaman? 8 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

08.02.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği Erkan Petekkaya fanları tarafından merak edildi. Dizide Kadir Çetin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya; Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer gibi isimlerle başrolü paylaşıyor. Dizinin Kahramanmaraş depremi nedeniyle bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı internette araştırılıyor. Peki, O Kız bu akşam var mı, yok mu? O Kız yeni bölüm ne zaman? İşte, 8 Şubat 2023 Çarşamba günü Kanal D yayın akışı...

O Kız bu akşam var mı, yok mu? O Kız yeni bölüm ne zaman? 8 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

O Kız dizisi yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Birçok kişi, yönetmenliğini Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız dizisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapıyor. O Kız dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında görünüyor. İşte detaylar...

O Kız

O KIZ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

O Kız dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer alıyor.

O KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

O Kız 21. bölümü Kanal D yayın akışına göre saat 20:00'de yayınlanacak.

3521962_59af7ea8cb39e7572eaa59f2403e62bc_640x640

KANAL D YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

07:00 Son Durum "Deprem Özel"

11:00 Kanal D Haber Gün Arası

12:30 Son Durum "Deprem Özel"

19:00 Kanal D Ana Haber

20.00 O Kız (Yeni bölüm)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

O KIZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, Ozan'ın sürprizi ile şaşırıyor. Melek ve Doruk’u öpüştükleri esnada gören Kadir kendini kötü hissettiği için ortadan kaybolur.

Ailesi endişeli bir şekilde Kadir’i ararken, Sitare Kadir’i kendi kapısında bulur.

Melek ve Doruk’u gördükten sonra kalbi aşk acısıyla paramparça olan Kadir, aşk acısını konuşmak için Sitare’ye gitmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacakDizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak
Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altındaAilemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında
Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı!

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.