O Kız bu akşam var mı, yok mu? O Kız yeni bölüm ne zaman? 8 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

O Kız dizisi yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Birçok kişi, yönetmenliğini Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız dizisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapıyor. O Kız dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında görünüyor. İşte detaylar...
O Kız dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer alıyor.
O Kız 21. bölümü Kanal D yayın akışına göre saat 20:00'de yayınlanacak.
07:00 Son Durum "Deprem Özel"
11:00 Kanal D Haber Gün Arası
12:30 Son Durum "Deprem Özel"
19:00 Kanal D Ana Haber
20.00 O Kız (Yeni bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
Zeynep, Ozan'ın sürprizi ile şaşırıyor. Melek ve Doruk’u öpüştükleri esnada gören Kadir kendini kötü hissettiği için ortadan kaybolur.
Ailesi endişeli bir şekilde Kadir’i ararken, Sitare Kadir’i kendi kapısında bulur.
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