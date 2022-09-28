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O Kız dizisinin Türkan'ı Asiye Dinçsoy kimdir? Asiye Dinçsoy nereli, kaç yaşında, ne mezunu?

28.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız'ın Türkan'ı Asiye Dinçsoy 28 Eylül 2022 Çarşamba günü yeni bölümüyle ekrana gelecek dizi öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hayatı 5 yaşındaki çocuğun saflığıyla algılayan 45 yaşındaki Kadir'in hikayesinin işlendiği diziyi Sırma Yanık yazdı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Özhan Günhan oturuyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan O Kız dizisi izleyici ekran başına kilitledi. Peki, O Kız dizisinin Türkan'ı Asiye Dinçsoy kimdir? Asiye Dinçsoy nereli?

O Kız dizisinin Türkan'ı Asiye Dinçsoy kimdir? Asiye Dinçsoy nereli, kaç yaşında, ne mezunu?

O Kız dizisinin Türkan'ı Asiye Dinçsoy 28 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2. bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Asiye Dinçsoy kimdir? İşte O Kız dizisinin Türkan'ı Asiye Dinçsoy'nın hayatı ve biyografisi...

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O KIZ DİZİSİNİN TÜRKAN'I ASİYE DİNÇSOY KİMDİR?

Asiye Dinçsoy 22 Mart 1979 yılında Aydın'da dünyaya geldi.

Asiye Dinçsoy, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

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2016 yılında Toz Bezi filmindeki Nesrin rolü ile 35. İstanbul Film Festivali ,21. Nürnberg Ger-TR Film Festivali ve 27. Ankara Film Festivali'nden "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 2012 yılında 44.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde Press filmindeki Songül rolü ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur. 2009 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Hayatın Tuzu filmindeki Meryem rolüyle Umut Veren En İyi Genç Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

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