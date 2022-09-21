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O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer nereli ve kaç yaşında?

21.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizide hayatı 5 yaşındaki çocuğun saflığıyla algılayan 45 yaşındaki Kadir'in hikayesi işleniyor. Özhan Günhan'ın yönetmenliğini üstlendiği O Kız dizisinin senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alındı. Dizi bu akşam Kanal D izleyicisiyle buluşuyor. Peki, O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer nereli ve kaç yaşında?

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer nereli ve kaç yaşında?

O Kız dizisi için geri sayım sürüyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi adından söz ettireceğe benziyor. Vatandaşlar Kanal D'nin yeni dizisi ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki, O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer nereli ve kaç yaşında?

O KIZ DİZİSİNİN ZEYNEP'İ DİLİN DÖĞER KİMDİR?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995'te Diyarbakır’da dünyaya geldi.

Dilin Döğer'in çocukluk yılları Mersin'de geçmiştir. Daha sonra ailesi ile birlikt Ankara'ya yerleşen Dilin Döğer, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nü bitirmiştir.

Dilin Döğer, oyuncu olmaya üniversite yıllarında karar verdi. Bu süreçte dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı.

Dilin Döğer, 2021'de ‘Ex Aşkım’ dizisinde Afife karakterine hayat verdi.

DİLİN DÖĞER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dilin Döğer'in rol aldığı diziler:

2021- Ex Aşkım/ Afife

2022- O Kız

Dilin Döğer'in oynadığı filmler:

2022- Goodnight Soldier/ Zine

FUTBOL

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN?

O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

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O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır.

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Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.

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O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

O Kız dizisi oyuncu kadrosu:

Erkan Petekkaya(Kadir)
Sezin Akbaşoğulları (Sitare)
Cengiz Orhonlu(Ozan)
Dilin Döğer (Zeynep)
Macit Koper (İsmail)
Asiye Dinçsoy (Türkan)
Orhan Kılıç (Fevzi)
Ayten Uncuoğlu (Fatma)
Münire Apaydın (Nimet)
Ilgın Çakır (Mine)
Melih Selçuk (Salih)
Ece Efe(İpek)
Göktuğ Yıldırım (Mustafa)
Cem Kurtoğlu (Arkın)
Deniz Bakacak (Seda)
Mustafa Konak (Yusuf)
Nehir Gökdemir (Esma)
Zeynep Sönmez (Seher)

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