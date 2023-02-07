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O Kız'ın Kadir'i Erkan Petekkaya'dan 'acil yardım' çağrısı! "Aynı adreste göçük altındalar"

07.02.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız dizisinde hayat verdiği Kadir karakteri ile karşımıza çıkan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından 'acil yardım' çağrısı yaptı. Petekkaya eşi Didem Petekkaya'nın Hatay'da göçük altında kalan akrabaları için yardım istedi. Verdiği adres ünlü oyuncu Çağrı Çitanak'ın da annesinin yaşadığı apartman...

O Kız'ın Kadir'i Erkan Petekkaya'dan 'acil yardım' çağrısı! "Aynı adreste göçük altındalar"

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Hatay gibi birçok ilde hissedilen depremin ardından sosyal medyada 'acil yardım' çağrısı yaptı ve adres belirtti. Aynı adreste ünlü oyuncu Çağrı Çitanak'ın annesi de yaşıyor.

ÜNLÜ OYUNCUDAN 'ACİL YARDIM' ÇAĞRISI

Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya’nın Hatay’da göçük altında kalan akrabaları için acil yardım çağrısı yaptı.

erkan petekkaya

Petekkaya “Sevgili eşim Didem Petekkaya’nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 Yaşında)… Enkaz Adres: Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi Kooperatif Evleri A3 blok… Antakya\Hatay” bilgisini paylaştı.

ÜNLÜ OYUNCUYA DESTEK PAYLAŞIMLARI

  • Umarım en kısa zaman da yardımlar ulaşır

  • Aynı yerde arkadaşımın yakınları da var. Enkaz altındalar inşallah kurtulurlar. Çok içimiz yanıyor. İnşallah iyi haberler alırız

  • İnşallah iyi haberleri gelir. Dualarımızdalar.

  • Hatay'a yardım lütfen herkes çok zor durumda.

  • Rabbim yardım etsin inşallah

AYNI ADRESTE GÖÇÜK ALTINDALAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erkan Petekkaya’nın paylaştığı adresin sabah saatlerinde meslektaşı Çağrı Çıtanak’ın annesinin yaşadığını açıkladığı apartman olması dikkat çeki.

çağrı çıtanaak

Çıtanak da göçük altındaki annesine ulaşamadıklarını açıklamıştı.

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