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O manzarayı gören telefonuna sarılıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 03.06.2019 15:20 | Son Güncelleme

Bolu'nun, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

O manzarayı gören telefonuna sarılıyor

Kente yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde de, tatilcilerin tercih ettiği yer oldu.

Gölcük'te bayram tatili yoğunluğu

Başta İstanbul ve Ankara gibi kente yakın iller olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçiler, Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Tabiat parkına gelen tatilciler vakitlerini, eşsiz manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapıp, golf araçlarıyla tur atarak geçirdi. Tabiat parkındaki yoğunluğun, bayram tatilinin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)

Gölcük'te bayram tatili yoğunluğu

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Gölcük Tabiat Parkı

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