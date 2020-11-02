O rolü 'Yüzüklerin Efendisi'ni anlamadığı için reddetmiş

James Bond rolüyle hafızalara kazınan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sir unvanlı aktör Sean Connery’nin efsane seri Yüzüklerin Efendisi filmini geri çevirdiği ortaya çıktı.

Usta Aktör Sean Connery, "Yüzüklerin Efendisi" (Lord of the Rings) üçlemesindeki büyücü Gandalf rolünü filmi anlamadığı için reddetmiş.

Oyuncu olmadan önce çıplak modellik yapan Connery, Peter Jackson’ın Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) üçlemesindeki büyücü Gandalf rolü için ilk tercihti ancak aktör bu fırsatı geri çevirmişti.

'ASLA ANLAMADIM'

İskoç oyuncu New Zealand Herald’a bir keresinde verdiği bir röportajda, üçlemenin ilk filmi Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği’nden (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) uzak durma kararını filmi “asla anlamadığı” için verdiğini söylemişti.

Connery şu sözleri kullanmıştı:

"Kitabı okudum. Senaryoyu okudum. Filmi gördüm. Hala anlamıyorum."

2012’de yayımlanan bir haber, fim üçlemesinin tüm zamanların en iyilerinden biri haline gelmesi sebebiyle Connery’nin bu kararının kendisine 450 milyon dolara (yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL) patladığını öne sürmüştü.

Her ne kadar Connery’e bu rol için 30 milyon dolar (yaklaşık 250 milyon TL) teklif edilmiş olsa da yapımcılar gişe gelirlerinin yüzde 15’ini de vereceklerini söylemişti.

Connery’nin oynadığı son filmi 2003 yapımı Muhteşem Kahramanlar’dı (The League of Extraordinary Gentlemen). Filmin yapımı o kadar sıkıntılıydı ki nihayetinde Connery’nin oyunculuktan emekli olmasına yol açmıştı.

