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O şehir turistlerden bıktı! Hatıra olsun diye bakın ne çalıyorlar

Orta Çağ'ın izlerini taşıyan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi çeken Brugge'da turizm sezonunda her ay onlarca tarihi kaldırım taşının çalındığı bildirildi.

O şehir turistlerden bıktı! Hatıra olsun diye bakın ne çalıyorlar

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti ve Avrupa'nın en gözde turizm merkezlerinden biri Brugge'de tarihi kaldırım taşları çalınıyor.

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HER AY 50-70 ARASINDA TAŞ ÇALINIYOR

Grand Place, Minnewater, Vismarkt ve Gruuthuse Müzesi gibi simgesel noktalar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarındaki yoğun turizm sezonunda her ay 50 ila 70 arasında taşı kaybediyor.

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Turistlerin "hatıra" olarak yanlarında götürmek için söktüğü taşların bıraktığı boşluklar yayalar için tehlike oluştururken, metrekare başına onarım maliyetinin yaklaşık 200 avro civarı olduğu belirtiliyor.

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Gotik mimariyle yapılan binaları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve su kanallarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Brugge, daha önce de yerli halkın turist yoğunluğundan şikayetiyle gündeme gelmişti. Kentin tarihi merkezi, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. (AA) Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belçika
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