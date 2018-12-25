O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Bahar Stopa için Seda Sayan taklidi!

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeleri olduğu O Ses Türkiye'nin yeni bölümü 24 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi.

O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Bahar Stopa, Whole Lotta Love şarkısını seslendirdi. Başarılı yarışmacı sesiyle 4 jüri üyesini birden döndürmeyi başardı. Yarışmacı şarkıyı bitirir bitirmez stüdyodan 'Bir daha' tezahüratları yükseldi.

Seyircinin bu isteğini kırmayan yarışmacı, aynı şarkıyı bir kez daha söyledi. Yarışmacının ikinci performansı da seyirciden tam not aldı.

Bahar Stopa'yı takımına almak isteyen Beyaz ise Seda Sayan taktikleri uyguladı. Beyaz'ın Seda Sayan taklidi herkesi kahkahaya boğdu. Daha sonra kararını açıklayan Bahar Stopa, O Ses Türkiye'ye Seda Sayan ile birlikte devam edeceğini söyledi.