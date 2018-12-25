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O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Bahar Stopa için Seda Sayan taklidi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 25.12.2018 00:33 | Son Güncelleme

TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye'nin 24. yeni bölümüne Whole Lotta Love şarkısıyla sahne alan Bahar Stopa damga vurdu. Başarılı yarışmacıyı takımına almak isteyen Beyaz ise Seda Sayan'ı taklit edince kahkaha dolu anlar yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeleri olduğu O Ses Türkiye'nin yeni bölümü 24 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Bahar Stopa - Whole Lotta Love İzle - O Ses TürkiyeBahar Stopa - Whole Lotta Love İzle - O Ses Türkiye

O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Bahar Stopa, Whole Lotta Love şarkısını seslendirdi. Başarılı yarışmacı sesiyle 4 jüri üyesini birden döndürmeyi başardı. Yarışmacı şarkıyı bitirir bitirmez stüdyodan 'Bir daha' tezahüratları yükseldi.

Stüdyo 'bir daha' sesleriyle inledi! İzle - O Ses TürkiyeStüdyo 'bir daha' sesleriyle inledi! İzle - O Ses Türkiye

Seyircinin bu isteğini kırmayan yarışmacı, aynı şarkıyı bir kez daha söyledi. Yarışmacının ikinci performansı da seyirciden tam not aldı.

Seda Sayan'dan olay Murat Boz taklidi! İzle - O Ses TürkiyeSeda Sayan'dan olay Murat Boz taklidi! İzle - O Ses Türkiye

Bahar Stopa'yı takımına almak isteyen Beyaz ise Seda Sayan taktikleri uyguladı. Beyaz'ın Seda Sayan taklidi herkesi kahkahaya boğdu. Daha sonra kararını açıklayan Bahar Stopa, O Ses Türkiye'ye Seda Sayan ile birlikte devam edeceğini söyledi.

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