O Ses Türkiye'de Beyaz'dan büyük iddia! 'Sen şampiyon olunca...'

O Ses Türkiye'de eleme haftalarına kısa süre heyecan arttı. O Ses Türkiye'nin 24 Aralık Pazartesi ekrana gelen 24. son bölümüne Bahar Stopa Whole Lotta Love şarkısıyla damga vurdu.

O Ses Türkiye sahnesindeki muhteşem performansıyla jüri üyelerini adeta büyüleyen Bahar Stopa, yarışmada bir üst tura yükseldi. Tüm jüri üyeleri sahnedeki yarışmacıyı kapabilmek için oldukça büyük çaba sarf etti.

Beyazıt Öztürk, takımına katmak istediği yarışmacıya 'Bende senin tarzından çok az var. Şansımız yüksek olur. Zaten ben seni şampiyon yapabilirim. Sen şampiyon olunca bana ne vaat vereceksin' dedi.

Daha sonra kararını açıklayan başarılı yarışmacı O Ses Türkiye'ye Seda Sayan ile birlikte devam edeceğini söyledi.