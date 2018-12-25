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O Ses Türkiye'de Beyaz'dan büyük iddia! 'Sen şampiyon olunca...'

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 25.12.2018 01:28 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye son bölüme performansıyla damga vuran Bahar Stopa'yı takımına almak için mücadele eden Beyazıt Öztürk'ten büyük şampiyonluk iddiası!

O Ses Türkiye'de eleme haftalarına kısa süre heyecan arttı. O Ses Türkiye'nin 24 Aralık Pazartesi ekrana gelen 24. son bölümüne Bahar Stopa Whole Lotta Love şarkısıyla damga vurdu.

Bahar Stopa - Whole Lotta Love İzle - O Ses TürkiyeBahar Stopa - Whole Lotta Love İzle - O Ses Türkiye

O Ses Türkiye sahnesindeki muhteşem performansıyla jüri üyelerini adeta büyüleyen Bahar Stopa, yarışmada bir üst tura yükseldi. Tüm jüri üyeleri sahnedeki yarışmacıyı kapabilmek için oldukça büyük çaba sarf etti.

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Beyazıt Öztürk, takımına katmak istediği yarışmacıya 'Bende senin tarzından çok az var. Şansımız yüksek olur. Zaten ben seni şampiyon yapabilirim. Sen şampiyon olunca bana ne vaat vereceksin' dedi.

Seda Sayan'dan olay Murat Boz taklidi! İzle - O Ses TürkiyeSeda Sayan'dan olay Murat Boz taklidi! İzle - O Ses Türkiye

Daha sonra kararını açıklayan başarılı yarışmacı O Ses Türkiye'ye Seda Sayan ile birlikte devam edeceğini söyledi.

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