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O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 00:52 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde jüri üyesi Beyazıt Öztürk'ün Hadise'ye yaptığı teklifle herkesi şoke etti. Beyaz, Hadise'nin yanına giderek 'Çok içten söylüyorum. Benimle sevgili olur musun?' diye sordu.

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye Pazar akşamı 18. bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye'nin her bölümüne damga vuran Beyazıt Öztürk yine yaptı yapacağını. O Ses Türkiye sahnesinde başarılı bir performans sergileyen Arif Erdoğan'ı jüri üyeleri takımlarına katmak için mücadele ederken, Beyaz'ın Hadise'ye sorduğu soru herkesin ağzını açık bıraktı.

Hadise, sahnede bulunan Arif Erdoğan'a tam vaatte bulunurken Beyaz araya girdi ve 'Çok içten bir şey söyleyeceğim. Hadise benimle sevgili olur musun?' dedi. Beyaz'ın bu teklifi sonrası Hadise ve seyirciler büyük şaşkınlık yaşadı. Beyaz'ın sözleri karşısında donup kalan Hadise teklifin şaka olduğunu anlayınca 'Ben ne soru gelirse gelsin büyüklere saygı duyarak dinlerim' dedi.


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