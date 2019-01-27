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O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? O Ses Türkiye final ne zaman?

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SİNEMA TV  | 27.01.2019 10:34 | Son Güncelleme

Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliğini yaptığı O Ses Türkiye'de finale kalan isimler de belli oldu. İzleyicileri ekran karşısına kilitleyecek O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, saat kaçta?

O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? O Ses Türkiye final ne zaman?

O Ses Türkiye, yarı final heyecanıyla ekranlara geldi. Yarı final heyecanı sona erdi ve finalistler belli oldu. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’ın yarışmacıları arasında O Ses Türkiye finaline kimler kaldı merak ediliyor.

Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? İşte O Ses Türkiye finalistleri ve final tarihi…

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

O Ses Türkiye'de cumartesi akşamı finalistler belirlendi. Ünlü sanatçıların takımında yer alan yarışmacılar, tarzlarına en uygun parçaları seçerek halkın beğenisine sundu. SMS ile halk oylamasının ardından ise finale kalan isimler belirlendi. İşte, o isimler;

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Beyaz; Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç

Murat Boz; Bartu Gürhan, Ferat Üngür

Hadise; Anıl Şimşek

Seda Sayan; Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı

O SES TÜRKİYE FİNAL SAAT KAÇTA?

TV 8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışmasının finali için geri sayım başladı. Yarışmayı takip eden seyirciler ‘O Ses Türkiye final ne zaman, saat kaçta' sorusuna yanıt arıyor. Dün yayınlanan yarı final bölümünde finalistlerin belli olmasının ardından final heyecanı başladı. O Ses Türkiye final bölümü 27 Ocak Pazar saat 20:00’da başlayacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Acun bey,yeni projeler gerek...iyice suyu cıktı bu gereksiz program ve juri üyelerinin.
Bu sene tutmadı dimi
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