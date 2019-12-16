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O Ses Türkiye'de Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci yarıştı! Şahin Kendirci kimdir?

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin 15 Aralık Pazar yayınlanan son bölümün O Ses Türkiye sahnesine çıkan Zeliha Kendirci, sesiyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Acun Ilıcalı ise Zeliha Kendirci'nin, yıllar önce O Ses Çocuklar'da şampiyon olan Şahin Kendirci'nin kardeşi olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye, 15 Aralık Pazar akşamı son bölümüyle ekrana geldi.

O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Zeliha Kendirci, Duyanlara Duymayanlara şarkısını seslendirdi. Zeliha Kendirci, performansıyla Seda Sayan ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı.

Acun Ilıcalı da yarışmacı, eski O Ses Türkiye şampiyonu Şahin Kendirci'nin kardeşi olduğunu açıkladı. Kardeşine destek vermek için stüdyoya gelen Şahin Kendirci, jüri üyeleriyle hasret giderdi.

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Sahneye çıkan Şahin Kendirci, kardeşi Zelihe Kendirci ile düet yaptı.

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Aklında Beyaz olduğunu söyleyen Zeliha ise, Beyaz’ın dönmemesi nedeniyle Seda Sayan’ı seçti.

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Beş kardeş olan Kendirci'nin bir de ikizi var. Şahin Kendirci'nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana'da bir restoranda komi olarak çalışıyor. Ailesine bakabilmek için okulu yarım bırakan Şahin Kendirci, eğitimini açıktan sürdürüyor.

Küçük yaştan bu yana müziğe ilgisi devam eden Şahin Kendirci, O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarına katıldı ve sesiyle yarışmaların öne çıkan isimlerinden biri oldu.

O Ses Çocuklar'da Hadise'nin takımında yer alan ve şampiyon olmasının ardından şöhret kapıları açılan Şahin Kendirci son olarak ise Müslüm filminde rol aldı.
Şahin Kendirci , başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Acun yıllardır aynı milleti saz arkadaşlarıyla kandırmaya devam. O kızı getiren siz senaryosu iyi olan kişilere dönülmesi istenen siz. Jurinin Yapmacik Aaaa şaşkınlık ifadesi. Bu senaryolara inanmayanlara çok salakça gorunuyor
bu tür saçma programları hala izleyen varmı
AİLECEK MEŞHUR BUNLAR YA GELİN GELİN MEŞHUR EDELİM KIZLARINZI GETRİN
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