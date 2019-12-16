O Ses Türkiye'de Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci yarıştı! Şahin Kendirci kimdir?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Beş kardeş olan Kendirci'nin bir de ikizi var. Şahin Kendirci'nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana'da bir restoranda komi olarak çalışıyor. Ailesine bakabilmek için okulu yarım bırakan Şahin Kendirci, eğitimini açıktan sürdürüyor.

Aklında Beyaz olduğunu söyleyen Zeliha ise, Beyaz’ın dönmemesi nedeniyle Seda Sayan’ı seçti.

Sahneye çıkan Şahin Kendirci, kardeşi Zelihe Kendirci ile düet yaptı.

Acun Ilıcalı da yarışmacı, eski O Ses Türkiye şampiyonu Şahin Kendirci'nin kardeşi olduğunu açıkladı. Kardeşine destek vermek için stüdyoya gelen Şahin Kendirci, jüri üyeleriyle hasret giderdi.

O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Zeliha Kendirci, Duyanlara Duymayanlara şarkısını seslendirdi. Zeliha Kendirci, performansıyla Seda Sayan ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye, 15 Aralık Pazar akşamı son bölümüyle ekrana geldi.

Küçük yaştan bu yana müziğe ilgisi devam eden Şahin Kendirci, O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarına katıldı ve sesiyle yarışmaların öne çıkan isimlerinden biri oldu.

O Ses Çocuklar'da Hadise'nin takımında yer alan ve şampiyon olmasının ardından şöhret kapıları açılan Şahin Kendirci son olarak ise Müslüm filminde rol aldı.

Şahin Kendirci , başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı.



